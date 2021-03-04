Конкурс на главу администрации Симферополя пройдет 29 марта

Датой проведения конкурса на замещение должности главы администрации Симферополя определено 29 марта.

Депутаты Симферопольского городского совета намерены утвердить решение о проведении конкурса на внеочередной сессии.

«Объявить конкурс на замещение должности главы администрации Симферополя. Определить датой проведения конкурса – 29 марта 2021 года. Местом проведения конкурса – административное здание Симферопольского городского совета. Время проведения конкурса – 10.00», – сказано в проекте решения сессии горсовета, назначенной на 4 марта.

Этим же решением депутаты намерены подготовить обращение Симферопольского городского совета к главе Республики Крым с просьбой направить им представления о назначении членов конкурсной комиссии, составляющих половину комиссии.

Симферопольский городской совет 19 февраля принял отставку главы администрации Симферополя Елены Проценко и назначил Валентина Демидова и.о. главы администрации.

Проценко написала заявление об увольнении 17 февраля. По словам главы Крыма Сергея Аксенова, она «приняла это решение, оценив перспективы своей команды и ее возможности по достижению поставленных целей». Елена Проценко возглавляла администрацию столицы Крыма с конца октября 2019 года.

Валентин Демидов работает заместителем главы администрации Симферополя с сентября 2020 года. С 2015 по 2016 год он занимал пост министра экономразвития Крыма, после чего ушел в отставку по собственному желанию и перешел на новое место работы – директором департамента по территориальному развитию и взаимодействию с органами местного самоуправления правительства Севастополя. В этой должности он проработал до сентября 2019 года.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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