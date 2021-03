Какой сегодня праздник 4 марта

фото © pixabay.com

Сегодня, 4 марта 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 15 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

Праздник Вардананц (День добрых дел и национального долга) в Армении

Вардананк (Святой Вардананц) для армян — День милосердия и национальной дани героям. День отмечается в память о поражении армянских войск во главе с Варданом Мамиконяном в битве с персидской армией на Аварайрском поле.

В середине 5 века Персидская империя предприняла попытку принудить Армению — первое христианское государство в мире — к вероотступничеству. В 448 году персидский шах Иездигерд II отправил в Армению послание с требованием принять зороастризм. Созванный в Арташате собор высшего духовенства и светской знати Армении отверг это требование.

Армяне осознавали, какая опасность нависла над ними — принятие зороастризма было равносильно ассимиляции и полному уничтожению армянского народа. В стране началось восстание, давшее начало созданию массового народного движения «Вардананк», объединившего весь армянский народ: дворянство, духовенство и крестьянство. Движение получило название в честь вдохновителя и лидера — Вардана Мамиконяна.

День создания медицинских вытрезвителей МВД РФ

4 марта 1940 года был подписан приказ НКВД СССР № 00298 «О приеме вытрезвителей из системы Наркомата здравоохранения в систему НКВД». Именно с этого дня служба медицинских вытрезвителей перешла в правоохранительную систему. Первый советский медицинский вытрезвитель был открыт в 1931 году в Ленинграде. Вскоре были созданы и остальные.

8 декабря 2003 года было утверждено положение «О Центре по вытрезвлению граждан». Центр по вытрезвлению граждан (ЦВГ) - это специализированное учреждение милиции, которое выполняет функции пресечения нарушений общественного порядка, и появления лиц, находящихся в общественных местах в пьяном виде, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность.

День памяти святого благоверного князя Ярослава Мудрого

Сын равноапостольного крестителя Руси - великий князь Киевский Ярослав Мудрый. Во времена его княжения появились первые русские монастыри. В 1030 году Ярослав учредил обитель Святого Георгия в Новгороде и Киево-Печерский монастырь в Киеве. Именно он велел по всей Руси «творить праздник» святого Георгия, известный еще как Юрьев день.

Также сегодня, 4 марта, отмечают такие праздники:

- День памяти святых Филимона и Архипа

- День милиции Беларуси

- Филя Вешний (День Архипа и Филимона)

- День апельсиновых котов

- Международный день очкарика

- День рождения микрофона

- День «Сделай что-нибудь» (March Forth and Do Something Day) в США

- День пирожных в Исландии

- День игрушечных солдатиков (Toy Soldier Day) в США

- День фунтового кекса (National Pound Cake Day) в США

- День грамматики (National Grammar Day) в США

- Фестиваль древонасаждений в Тайване

- День истории и наследия Чаморро в Гуаме

- День Святого Казимира в Литве

Сегодня именины празднуют: Макар, Федот, Архипп, Филимон, Евгений, Максим, Никита, Апфия, Асклипиодота, Досифей, Исихий, Казимир, Конон, Равула, Филофея.

Что происходило 4 марта в прошлые годы

1386 - князь литовский Ягайло выбран польским королем;

1493 - Папа римский Александр VI издал буллу, по которой все колонии Нового Света распределялись между Испанией и Португалией по 50В° западной долготы;

1750 - Кирилл Разумовский избран гетманом Украины.

1813 - мороженое впервые представлен на официальном приеме.

1818 - в Москве открыт первый в городе памятникМинину и Пожарскому.

1837 - русский поэт Михаил Лермонтов арестован за стихотворение «Смерть поэта».

1877 - в Большом театре в Москве прошла премьера балета П. И. Чайковского «Лебединое озеро».

1877 - американский изобретатель Эмиль Берлинер создал микрофон.

1880 - в американской газете «Нью-Йорк Дейли График» опубликована первая в мире репродукция фотографии.

1918 - Центральная Рада приняла постановление о регистрации гражданства Украины.

1919 - Совнарком Украины принял решение о ликвидации платы за обучение в начальной школе.

1939 - немецким правительством было принято постановление, по которому легализировалась принудительная работа еврейского населения Германии.

1950 - на экраны США вышел фильм Уолта Диснея «Золушка». Это был первый полнометражный анимационный фильм, работа над которым длилась около восьми лет;

1955 - небольшая японская фирма «Sony», новичок на рынке, приступила к выпуску карманных транзисторных приемников;

1963 - ЦК Компартии Украины постановил издать на украинском языке «Всеобщую декларацию прав человека»;

1966 - Джон Леннон заявил, что группа «Beatles» стала популярнее чем Иисус Христос, в ответ на что прошли акции сжигания пластинок с записями этой группы;

1975 - Чарли Чаплин посвящен в рыцари;

1990 - в СССР состоялись первые альтернативные выборы народных депутатов.

2006 - открыта 45-я станция Киевского метрополитена«Вырлица»

