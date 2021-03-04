Происшествия
Юному алуштинцу грозит 20 лет тюрьмы за закладки «соли»
Алуштинские полицейские задержали 22-летнего местного жителя, который делал закладки наркотиков.
Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.
«Злоумышленник был задержан с поличным при создании закладок. В ходе личного досмотра из его одежды изъяты полимерные свертки с порошкообразным веществом в количестве семи штук. Такие же свертки в количестве 13 штук были изъяты оперативниками из тайников, которые подозреваемый уже успел сделать по всему городу», – сообщили в ведомстве.
Экспертиза установила, что общий объем изъятых наркотиков относится к крупному и составляет несколько десятков доз.
Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 30, части 4 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам). Подозреваемому грозит до 20 лет лишения свободы.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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