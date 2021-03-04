Юному алуштинцу грозит 20 лет тюрьмы за закладки «соли»

Алуштинские полицейские задержали 22-летнего местного жителя, который делал закладки наркотиков.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

«Злоумышленник был задержан с поличным при создании закладок. В ходе личного досмотра из его одежды изъяты полимерные свертки с порошкообразным веществом в количестве семи штук. Такие же свертки в количестве 13 штук были изъяты оперативниками из тайников, которые подозреваемый уже успел сделать по всему городу», – сообщили в ведомстве.

Экспертиза установила, что общий объем изъятых наркотиков относится к крупному и составляет несколько десятков доз.

Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 30, части 4 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам). Подозреваемому грозит до 20 лет лишения свободы.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

У крымчанина в системном блоке компьютера нашли коноплю. Полицейские задержали жителя Раздольненского района Крыма, причастного к недавно совершенной краже, а также хранившего дома запрещенные вещества.

Лидер группы наркодилеров в Крыму получил 13,5 лет колонии. Кировский районный суд Республики Крым вынес приговор участникам преступной группы из трех человек, занимавшейся торговлей наркотиками.

Суд рассмотрит дело крымской нарко-ОПГ из шести человек. Прокуратура Крыма направила в суд уголовное дело в отношении шести участников организованной преступной группы, намеревающейся сбывать марихуану.

У жителя Крыма силовики нашли «ведерки с коноплей». У жителя Сакского района, возможно причастного к незаконному обороту наркотических средств на территории Республики Крым, обнаружены запрещенные вещества.