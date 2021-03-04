Власть
Изуродованную вандалами Таврическую лестницу приведут в порядок в течение года
Сейчас специалисты горхоза ищут подходящего подрядчика.
Пострадавшую от хулиганской выходки Таврическую лестницу в Севастополе отреставрируют, а другие объекты очистят от надписей и граффити. Об этом журналистам сообщил глава департамента горхоза Евгений Горлов.
Он отметил, что реставрационные работы, по поручению губернатора города, планируется оперативно выполнить уже в этом году. Сейчас идут поиски организации, имеющей лицензию Минкульта РФ на проведение таких работ.
Напомним, в ночь с 23 на 24 февраля неизвестные с помощью черной аэрозольной краски расписали центр города. Объектами хулиганства стали новые телефонные будки на Большой Морской, опоры освещения на площади Лазарева, а также объект культурного наследия 1952 года Таврическая лестница.
Позже стало известно, что правоохранителям удалось задержать злоумышленников – ими оказались трое молодых людей в возрасте от 23 до 26 лет. В ходе допроса они признали вину, отметив, что просто решили похулиганить по дороге в питейное заведение.
За повреждение объекта культурного наследия в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 243 УК РФ.
Молодые люди раскаялись в содеянном, попросили прощения у горожан и местных властей за свою выходку и пообещали исправить содеянное.
В тексте использованы материалы: Форпост
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