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Власть

Изуродованную вандалами Таврическую лестницу приведут в порядок в течение года

Сейчас специалисты горхоза ищут подходящего подрядчика.

Пострадавшую от хулиганской выходки Таврическую лестницу в Севастополе отреставрируют, а другие объекты очистят от надписей и граффити. Об этом журналистам сообщил глава департамента горхоза Евгений Горлов.

Он отметил, что реставрационные работы, по поручению губернатора города, планируется оперативно выполнить уже в этом году. Сейчас идут поиски организации, имеющей лицензию Минкульта РФ на проведение таких работ.

Напомним, в ночь с 23 на 24 февраля неизвестные с помощью черной аэрозольной краски расписали центр города. Объектами хулиганства стали новые телефонные будки на Большой Морской, опоры освещения на площади Лазарева, а также объект культурного наследия 1952 года Таврическая лестница.

Позже стало известно, что правоохранителям удалось задержать злоумышленников – ими оказались трое молодых людей в возрасте от 23 до 26 лет. В ходе допроса они признали вину, отметив, что просто решили похулиганить по дороге в питейное заведение.

За повреждение объекта культурного наследия в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 243 УК РФ.

Молодые люди раскаялись в содеянном, попросили прощения у горожан и местных властей за свою выходку и пообещали исправить содеянное.

В тексте использованы материалы: Форпост

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