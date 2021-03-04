Это вам не Турция: будет ли стандарт «все включено» в крымских отелях

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До конца этой недели Ростуризм должен представить единое понятие формата «все включено» для российских гостиниц.

По словам главы Ассоциации малых отелей республики Натальи Пархоменко, это логичное и нужное требование.

«Все должно быть в стандартах, чтобы люди понимали, чего ожидать. Дело в том, что многие отельеры по-разному понимают этот стандарт, тем более в Крыму, где львиная доля находится в тени», — рассказала Пархоменко.

Специалист добавила, что надо учитывать крымскую специфику. Допустим, если у мини-отелей и гостевых домов нет возможности оказывать весь спектр услуг, то они могли бы подключать сторонние организации на время курортного сезона: аниматоров, прокат автомобилей или подвоз горячего питания.

По мнению доцента кафедры туризма Таврической академии Крымского федерального университета (КФУ) имени В.И. Вернадского Екатерины Лукьяненко, российский турист избалован мировым опытом отдыха по системе all inclusive: питанием и услугами 24 часа в сутки.

«Проблема внедрения в Крыму такого вида пансиона — это отсутствие крупных гостиничных комплексов (более 100 номеров), потому что только при таком номерном фонде финансово оправдано создание такого ассортимента услуг, как «все включено«», — рассказала Екатерина Лукьяненко.

Тогда как мини-пансионатам в это невыгодно вкладываться. Поэтому, добавила ученый, от мини-отельеров Крыма и не надо требовать этого стандарта.

Между тем многие эксперты туристической отрасли Крыма настроены еще более радикально.

«Дело в том, что в крымской ментальности «ол инклюзив» не прокатывает, потому что слишком много происходит за пределами отеля. В Турции, например, за пределами отеля творится ужас, поэтому на территории должно быть все, а у нас наоборот», — поделился мнением председатель ОО «Курортный Крым», директор АНО «Турэкспертиза» Александр Бурдонов.

В тексте использованы материалы: Форпост

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