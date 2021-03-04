Экс-мэру Евпатории Филонову увеличили срок почти вдвое

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Бывшему мэру Евпатории Андрею Филонову ужесточили приговор, увеличив срок заключения почти в два раза.

Об этом сообщили в пресс-службе Верховного суда РК.

В частности, коллегия судей переквалифицировала дело с части 1 статьи 286 УК РФ (превышение полномочий, повлекшее существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций) на пункт «в» части 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий).

«Судом окончательно назначено наказание по совокупности совершенных преступлений в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», – сообщили в пресс-службе.

Также Филонов лишен права занимать руководящие должности в органах исполнительной власти и местного самоуправления сроком на полтора года.

«Приговор в части гражданского иска отменен. Вынесено новое решение о взыскании с Филонова в пользу муниципального образования городской округ Евпатория 38 миллионов 350 тысяч рублей», – добавили в суде.

Филонов был задержан сотрудниками УФСБ России по РК и Севастополю 3 апреля 2019 года по обвинению в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. По данным следствия, Филонов виновен в нецелевом использовании земельных участков, в связи с чем местному бюджету был нанесен ущерб более чем на 35 млн рублей. Затем было возбуждено еще одно дело по такой же статье, по которому ущерб составил 43,9 млн рублей. Все время следствия Филонов находился под стражей в СИЗО.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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