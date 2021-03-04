Байден на год продлил введенные из-за Крыма санкции против России

По словам президента США, он пришел к выводу, что все эти санкции «должны оставаться в силе после 6 марта 2021 года»

Президент США Джо Байден продлил на год срок действия ряда санкций, введенных ранее в отношении России в связи с ситуацией в Украине и в Крыму. Об этом говорится в официальном уведомлении Белого дома, размещенном в среду в Федеральном реестре - сборнике документов американского правительства.

Речь идет об ограничительных мерах в отношении РФ, примененных предыдущей администрацией Дональда Трампа 20 сентября 2018 года и администрацией 44-го президента США Барака Обамы 6 марта, 16 марта, 20 марта, 19 декабря 2014 года по Крыму. По словам Байдена, он пришел к выводу, что все эти санкции «должны оставаться в силе после 6 марта 2021 года».

«Действия и политика, о которых идет речь в данных указах, продолжают представлять необычайную и чрезвычайную угрозу интересам национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов, - отмечается в пояснительной записке президента. - Поэтому я продлеваю на один год режим чрезвычайного положения, объявленный указом 13 660».

В тексте использованы материалы: ТАСС

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