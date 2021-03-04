Санкции
Развитие сюжета: Крым как «черная метка»: Киркорову опять отказали во въезде в Литву ● Ректора СевГУ позабавило включение вуза в санкционный список Украины ● Австрия объяснила участие своих архитекторов в стройке в Крыму ● Зеленский пообещал санкции тем, кто ведет бизнес в Крыму ● «Секретные районы»: власти России придумали как обойти крымские санкции
Байден на год продлил введенные из-за Крыма санкции против России
По словам президента США, он пришел к выводу, что все эти санкции «должны оставаться в силе после 6 марта 2021 года»
Президент США Джо Байден продлил на год срок действия ряда санкций, введенных ранее в отношении России в связи с ситуацией в Украине и в Крыму. Об этом говорится в официальном уведомлении Белого дома, размещенном в среду в Федеральном реестре - сборнике документов американского правительства.
Речь идет об ограничительных мерах в отношении РФ, примененных предыдущей администрацией Дональда Трампа 20 сентября 2018 года и администрацией 44-го президента США Барака Обамы 6 марта, 16 марта, 20 марта, 19 декабря 2014 года по Крыму. По словам Байдена, он пришел к выводу, что все эти санкции «должны оставаться в силе после 6 марта 2021 года».
«Действия и политика, о которых идет речь в данных указах, продолжают представлять необычайную и чрезвычайную угрозу интересам национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов, - отмечается в пояснительной записке президента. - Поэтому я продлеваю на один год режим чрезвычайного положения, объявленный указом 13 660».
В тексте использованы материалы: ТАСС
Ранее Новости Крыма сообщали:
Конкурс на главу администрации Симферополя пройдет 29 марта. Датой проведения конкурса на замещение должности главы администрации Симферополя определено 29 марта.
В «Татнефть» заявили, что не имеют отношения к стройке в Форосском парке. Компания «Татнефть» официально не имеет отношения к строительству детского спортивного лагеря «Ак-Барс» в Республике Крым на территории Форосского парка.
Аксенов назвал «липой» отчеты регионов о соблюдении COVID-ограничений. Глава Республики Крым Сергей Аксенов поручил проверить, насколько отчеты муниципалитетов о проведенных проверках и выявленных нарушениях в сфере профилактических мероприятий по коронавирусу соответствуют действительности.
Правительство Севастополя пополнится кадрами из Москвы и Ялты. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев представил правительству своего нового заместителя. Им стал Николай Гордюшин, который будет курировать в городе вопросы строительства, архитектуры и охраны культурного наследия.
В Крыму ничего не меняется: количество новых заражений стабильно
За 3 марта на территории Республики Крым зарегистрировано 67 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 7 случаев с бессимптомным течением заболевания.
Аксенов не нашел нарушений на стройке в Форосском парке фото
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил об отсутствии нарушений при строительстве детского лагеря в парке курортного поселка Форос, на которое местные жители пожаловались руководству РФ.
Шендерович пояснил, что будет с Крымом после Путина
По мнению российского журналиста, публициста Виктора Шендеровича, когда президент России Владимир Путин покинет свой пост, Москве придется пожертвовать Крымом и Донбассом, чтобы снова вернуться в цивилизованный мир.
Москвичи в шоке от цен в Крыму
Семейная пара из Москвы обалдела от цен на городском рынке в Ялте, что на Южном берегу Крыма.
19 часов назад
Крымчанка сообщила о «давлении» после обращения к Путину из-за застройки Форосского парка
17 часов назад
В Севастополе хотят перенести административный центр
Организовать парковочные места для всех, кто работает в центре Севастополя, невозможно – нужно переносить сами рабочие места.