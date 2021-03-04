Культура
Артисты «Русского балета» выступят перед крымскими зрителями
Московский областной государственный академический театр «Русский балет» приедет на гастроли в Крым в преддверии 8 Марта.
Об этом сообщает «Радио 1».
Артисты балета выступят перед крымчанами с легендарным «Лебединым озером» П.И. Чайковского. Выступления труппы пройдут с 4 по 9 марта в нескольких городах республики.
5 марта труппа посетит Керчь, 6 марта – Ялту, 7 марта артисты приедут в Севастополь, 8 марта выступят перед жителями крымской столицы.
В тур отправятся заслуженные артисты Московской области Юлия Звягина, Антон Гейкер, заслуженная артистка России Светлана Устюжанинова, а также лауреаты международных конкурсов Сиори Фукуда, Мстислав Арефьев, Арутюн Аракелян и др.
«Русский балет» не первый раз приезжает в Крым.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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