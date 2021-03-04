Аксенов не нашел нарушений на стройке в Форосском парке

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Глава Крыма Сергей Аксенов заявил об отсутствии нарушений при строительстве детского лагеря в парке курортного поселка Форос, на которое местные жители пожаловались руководству РФ.

«Что касается детского лагеря, все документы в порядке. Никаких нарушений на сегодняшний день по детскому лагерю нет, я вам гарантирую», — сказал Аксенов на встрече с жителями Фороса в среду.

Вместе с тем глава Крыма заявил о намерении выяснить, были ли допущены нарушения при вырубке деревьев и установке забора. При этом он раскритиковал рабочую группу, сформированную из чиновников, депутатов и общественников для контроля за ситуацией.

Аксенов уточнил, что строительство ведет компания из Татарстана.

Как сообщалось, жители Фороса записали видеообращение к президенту Владимиру Путину с просьбой остановить строительство и вырубку деревьев в парке, который является особо охраняемой природной территорией. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков накануне заявил журналистам, что не знает о таком обращении, но пообещал задать соответствующий вопрос руководству Крыма.

По данным министерства экологии и природных ресурсов Крыма, на территории парка располагаются участки землепользователей с видами разрешенного использования «курортная деятельность» и «санаторная деятельность». На одном из них будет создан детский оздоровительный лагерь «Ак-Барс» со строительством трех и реконструкцией двух объектов на 7,6 га. Проектная документация получила положительное заключение государственной строительной экспертизы.

В министерстве утверждают, что максимальный процент застройки парка (20%) превышен не будет, вырубку 37 растений компенсируют, а 29 пальм пересадят. Вход в парк обещают оставить свободным.

Форосский парк площадью около 70 га, являющийся памятником садово-паркового искусства регионального значения, основан на южном берегу Крыма в 1834 году. Там можно увидеть около 300 видов растений. На территории парка находится одноименный санаторий.

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