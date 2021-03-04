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Власть

Аксенов не нашел нарушений на стройке в Форосском парке

08:44 четверг, 4 марта 2021
Ялта
Аксенов не нашел нарушений на стройке в Форосском парке

фото © Крым.реалии

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил об отсутствии нарушений при строительстве детского лагеря в парке курортного поселка Форос, на которое местные жители пожаловались руководству РФ.

«Что касается детского лагеря, все документы в порядке. Никаких нарушений на сегодняшний день по детскому лагерю нет, я вам гарантирую», — сказал Аксенов на встрече с жителями Фороса в среду.

Вместе с тем глава Крыма заявил о намерении выяснить, были ли допущены нарушения при вырубке деревьев и установке забора. При этом он раскритиковал рабочую группу, сформированную из чиновников, депутатов и общественников для контроля за ситуацией.

Аксенов уточнил, что строительство ведет компания из Татарстана.

Как сообщалось, жители Фороса записали видеообращение к президенту Владимиру Путину с просьбой остановить строительство и вырубку деревьев в парке, который является особо охраняемой природной территорией. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков накануне заявил журналистам, что не знает о таком обращении, но пообещал задать соответствующий вопрос руководству Крыма.

По данным министерства экологии и природных ресурсов Крыма, на территории парка располагаются участки землепользователей с видами разрешенного использования «курортная деятельность» и «санаторная деятельность». На одном из них будет создан детский оздоровительный лагерь «Ак-Барс» со строительством трех и реконструкцией двух объектов на 7,6 га. Проектная документация получила положительное заключение государственной строительной экспертизы.

В министерстве утверждают, что максимальный процент застройки парка (20%) превышен не будет, вырубку 37 растений компенсируют, а 29 пальм пересадят. Вход в парк обещают оставить свободным.

Форосский парк площадью около 70 га, являющийся памятником садово-паркового искусства регионального значения, основан на южном берегу Крыма в 1834 году. Там можно увидеть около 300 видов растений. На территории парка находится одноименный санаторий.

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Ранее Новости Крыма сообщали:

В Кремле не в курсе что происходит в Форосе. В Кремле не слышали о ситуации с парком Форос и не получали обращений от местных жителей по поводу вырубки деревьев в связи со строительством лагеря, но вопросы крымским властям задать планируют.

Камышовое шоссе в Севастополе обещают доделать к сентябрю. Основные работы по строительству объекта ФЦП - региональной дороги Севастополь – Камышовая бухта протяженностью 6,73 км, планируют завершить в начале июня.

Масштаб застройки Форосского парка сняли с воздуха. Объем строительных работ впечатляет и вызывает негодование.

Компании Ротенберга получили около 300 млрд рублей, выделенных Россией на Крым. Стоит отметить, что компании получили такое финансирование на строительство инфраструктуры в Крыму.

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