Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.9
воздух +3
море +9

Власть

Аксенов хочет поувольнять крымских чиновников

20:30 четверг, 4 марта 2021
Аксенов хочет поувольнять крымских чиновников

фото © Новости Крыма

Глава Крыма Сергей Аксенов предлагает чиновникам, которые не укладываются в суммы и графики проведения строительных работ на инфраструктурных объектах, писать заявления на увольнение.

Об этом он заявил на совещании по реализации инфраструктурных проектов в Крыму.

Так, министр строительства и архитектуры Крыма Михаил Храмов сообщил, что по результатам объезда инфраструктурных объектов зафиксировано отставание темпов капитального ремонта стадиона «Юность» в Красногвардейском районе. По его данным, на сегодняшний день строительная готовность объекта составляет 20%, тогда как его сдача запланирована на 1 июня текущего года.

Кроме того, проблемы с документацией имеются на ряде объектов в Симферополе.

«В Симферополе ставим три с плюсом. Имеются документы, ко всем документам есть вопросы, не на всех объектах график отмечается, не везде в соответствии с формой», – сообщил Храмов.

В свою очередь, Аксенов назвал «недопустимым», когда чиновники приходят к нему и просят о выделении дополнительных средств из бюджета на завершение строительных работ по проектам 2016-2017 годов.

«У нас выделение средств планируется всего два раза в год… Приходить и говорить в процессе, что дайте дополнительно денег, потому что проект был такого-то года буду считать некомпетентностью, оценивать как неэффективно работающих и руководителей, и тех, кто готовил документацию. Это люди некомпетентные, которые не интересовались ситуацией и не имеют права занимать подобную должность», – считает он.

В связи с этим Аксенов предложил всех «забывчивых» чиновников наказывать выговорами или увольнять, если проект не завершен в срок.

«Главы администраций, которые рекомендуют конкретного подрядчика по выполнению работ, пишет заявление с открытой датой, кладет ее в сейф, дата приходит, решения нет – поставили (подпись), пожали руку, до свидания… Не слушаем ни оправданий, ни объяснений, пожимаем руку и до свидания», – заявил Аксенов.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Байден на год продлил введенные из-за Крыма санкции против России. По словам президента США, он пришел к выводу, что все эти санкции «должны оставаться в силе после 6 марта 2021 года»

В Севастополе хотят перенести административный центр. Организовать парковочные места для всех, кто работает в центре Севастополя, невозможно – нужно переносить сами рабочие места.

Конкурс на главу администрации Симферополя пройдет 29 марта. Датой проведения конкурса на замещение должности главы администрации Симферополя определено 29 марта.

В «Татнефть» заявили, что не имеют отношения к стройке в Форосском парке. Компания «Татнефть» официально не имеет отношения к строительству детского спортивного лагеря «Ак-Барс» в Республике Крым на территории Форосского парка.

Власть
Аксенов хочет поувольнять крымских чиновников

Аксенов хочет поувольнять крымских чиновников

Глава Крыма Сергей Аксенов предлагает чиновникам, которые не укладываются в суммы и графики проведения строительных работ на инфраструктурных объектах, писать заявления на увольнение.

Власть
Власти решили проверить законность всех построек в Форосе

Власти решили проверить законность всех построек в Форосе

Рабочая группа, которую возглавил глава Крыма Сергей Аксенов, проверит законность всех строек в поселке Форос.

Коронавирус в Крыму
В Крыму ничего не меняется: количество новых заражений стабильно

В Крыму ничего не меняется: количество новых заражений стабильно

За 3 марта на территории Республики Крым зарегистрировано 67 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 7 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Курорт
Это вам не Турция: будет ли стандарт «все включено» в крымских отелях

Это вам не Турция: будет ли стандарт «все включено» в крымских отелях

До конца этой недели Ростуризм должен представить единое понятие формата «все включено» для российских гостиниц.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации