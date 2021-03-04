Власть
Аксенов хочет поувольнять крымских чиновников
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Глава Крыма Сергей Аксенов предлагает чиновникам, которые не укладываются в суммы и графики проведения строительных работ на инфраструктурных объектах, писать заявления на увольнение.
Об этом он заявил на совещании по реализации инфраструктурных проектов в Крыму.
Так, министр строительства и архитектуры Крыма Михаил Храмов сообщил, что по результатам объезда инфраструктурных объектов зафиксировано отставание темпов капитального ремонта стадиона «Юность» в Красногвардейском районе. По его данным, на сегодняшний день строительная готовность объекта составляет 20%, тогда как его сдача запланирована на 1 июня текущего года.
Кроме того, проблемы с документацией имеются на ряде объектов в Симферополе.
«В Симферополе ставим три с плюсом. Имеются документы, ко всем документам есть вопросы, не на всех объектах график отмечается, не везде в соответствии с формой», – сообщил Храмов.
В свою очередь, Аксенов назвал «недопустимым», когда чиновники приходят к нему и просят о выделении дополнительных средств из бюджета на завершение строительных работ по проектам 2016-2017 годов.
«У нас выделение средств планируется всего два раза в год… Приходить и говорить в процессе, что дайте дополнительно денег, потому что проект был такого-то года буду считать некомпетентностью, оценивать как неэффективно работающих и руководителей, и тех, кто готовил документацию. Это люди некомпетентные, которые не интересовались ситуацией и не имеют права занимать подобную должность», – считает он.
В связи с этим Аксенов предложил всех «забывчивых» чиновников наказывать выговорами или увольнять, если проект не завершен в срок.
«Главы администраций, которые рекомендуют конкретного подрядчика по выполнению работ, пишет заявление с открытой датой, кладет ее в сейф, дата приходит, решения нет – поставили (подпись), пожали руку, до свидания… Не слушаем ни оправданий, ни объяснений, пожимаем руку и до свидания», – заявил Аксенов.
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