Власть
Зеленский задекларировал квартиру и парковку в Крыму
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Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал налоговую декларацию, в которой указал, что у его семьи есть имущество в Крыму.
Документ размещен на сайте единого государственного реестра деклараций Украины.
В частности, речь идет о квартире в Ливадии, площадью 129,8 квадратных метров, которая числится за женой президента Украины – Аленой Зеленской. Кроме того, согласно этой же декларации, также в Ливадии на нее зарегистрировано парковочное место, площадью в 16,1 квадратный метр.
Кроме того, президент Украины и его семья владеет несколькими квартирами или их частями, несколькими гаражами и парковочными местами в Киеве и частью нежилого объекта, площадью более 300 квадратных метров.
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В тексте использованы материалы: РИА Крым
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Зеленский задекларировал квартиру и парковку в Крыму
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