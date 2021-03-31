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Ялта отметит годовщину со дня основания города с фейерверком
фото © Новости Крыма
Ялта готовится отметить очередную годовщину со дня придания ей статуса города.
Как уточнили в местной администрации, праздничные мероприятия пройдут на территории региона со 2 по 4 апреля.
«Все эти три дня, с 12.00 до 22.00, на набережной города, в районе круглого фонтана, будет организована праздничная торговля, пройдут мастер-классы и игротека. В полдень 3 апреля, в 12.00 также на набережной состоится праздничный концерт, а с 13.00 все желающие смогут принять участие в викторине», – сообщили в администрации.
Основная часть мероприятий намечена на 4 апреля. «В 11.00 в соборе Святого благоверного князя Александра Невского начнется молебен о процветании Ялты, с 11.00 до 14.00 на площади Советской будет проходить флешмоб, а в 12.00 на набережной начнется праздничный концерт», – уточнили в муниципалитете и также обратили внимание, что с 10.00 до 15.00 для жителей региона в музеях Ялты пройдет День открытых дверей.
Завершится праздничный день фейерверком в акватории морского порта, который намечен на 20.30.
В местной администрации также добавили, что в День основания города будет подписан меморандум о сотрудничестве Ялты и городского округа Ступино Московской области.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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