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Происшествия

Выбросивший друга с балкона евпаториец попался правоохранителям через 11 лет

СК установил причастность евпаторийца к убийству своего знакомого в 2010 году.

Об этом сообщила старший помощник руководителя Главного следуправления СК России по Крыму и Севастополю Ольга Постнова.

«6 декабря 2010 года в квартире дома по проезду 9-го Мая между двумя нетрезвыми мужчинами произошел конфликт. Гость избил хозяина квартиры, после чего вытащил его на балкон и сбросил с пятого этажа. Потерпевший упал в палисадник, где скончался от полученных травм. После совершения убийства злоумышленник покинул Евпаторию, поселившись без регистрации в одном из сел Симферопольского района у знакомого, перебиваясь до недавнего времени случайными заработками», – говорится в сообщении.

В тот момент установить личность злоумышленника не удалось. Сейчас причастность мужчины удалось установить совместно с МВД по Крыму. После задержания подозреваемый отрицал свою причастность к убийству, сообщили в прокуратуре Крыма.

«Мужчина первоначально отрицал причастность к совершению преступления, указывая на несчастный случай, однако совокупность собранных доказательств по уголовному делу опровергла доводы обвиняемого, в дальнейшем он полностью признал вину в совершении указанного преступления», – говорится в сообщении ведомства.

В отношении 51-летнего мужчины было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Расследование уголовного дела завершено, с утвержденным обвинительным заключением оно направлено в суд Евпатории.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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