В Симферополе автобус въехал в остановку с людьми: женщина в больнице

В Симферополе возле Главпочтамта автобус въехал в остановку с людьми, травмы получила женщина.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.

По данным ведомства, в 17.25 водитель автобуса «БАЗ» (91 маршрут), двигаясь по ул.Александра Невского со стороны пл. Советской в направлении железнодорожного вокзала, выехал за пределы проезжей части на остановку общественного транспорта, где сбил пешехода.

В результате аварии пострадала женщина 1955 года рождения, ее госпитализировали в ближайшую больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга.

По факту ДТП проводится проверка, добавили в ведомстве.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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