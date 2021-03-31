Происшествия
В Симферополе автобус въехал в остановку с людьми: женщина в больнице
В Симферополе возле Главпочтамта автобус въехал в остановку с людьми, травмы получила женщина.
Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.
По данным ведомства, в 17.25 водитель автобуса «БАЗ» (91 маршрут), двигаясь по ул.Александра Невского со стороны пл. Советской в направлении железнодорожного вокзала, выехал за пределы проезжей части на остановку общественного транспорта, где сбил пешехода.
В результате аварии пострадала женщина 1955 года рождения, ее госпитализировали в ближайшую больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга.
По факту ДТП проводится проверка, добавили в ведомстве.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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