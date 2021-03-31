Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 75.7
воздух +9
море +9

Происшествия

В Севастополе борец с коррупцией задержан на взятке

В Севастополе борец с коррупцией задержан на взятке

фото © Новости Крыма

Сотрудника правоохранительных органов и адвоката в Севастополе обвиняют в получении взятки и взяточничестве в крупном размере, соответственно.

Об этом сообщили в пресс-службе СКР по Крыму и Севастополю.

В отношении замначальника отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Севастополю и адвоката адвокатской палаты возбудили уголовные дела.

«Противоправные деяния подозреваемых были пресечены сотрудниками оперативно-розыскной части собственной безопасности УМВД России по г. Севастополю в ходе проведения комплекса мероприятий», - сообщили в пресс-службе УМВД РФ по г. Севастополю.

Следователи установили, что в конце января текущего года замначальника отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Севастополю при встрече сообщил знакомому адвокату о проведении оперативно-розыскных мероприятий в отношении председателя правления товарищества собственников недвижимости. Однако он может прекратить мероприятия за денежное вознаграждение.

Посредником в передаче взятки выступил адвокат, который в ходе неоднократных личных встреч с женщиной сообщал ей о выдвинутых требованиях. Днем 25 марта адвокат, находясь в своем автомобиле на Камышовом шоссе, получил от председателя правления семь тысяч долларов США (533 тысячи рублей) для дальнейшей передачи сотруднику правоохранительных органов.

Замначальника задержали правоохранители. С ним и адвокатом проводят неотложные следственные действия,  чтобы установить обстоятельства преступления, а также круг причастных лиц.

Уголовное дело передали в производство управления по особо важным делам. Также в ходе следствия будет дана оценка и антикоррупционным профилактическим мероприятиям со стороны руководства задержанного сотрудника правоохранительных органов.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Убившую девятилетнего сына крымчанку направят на принудительное лечение. Правоохранители направили в суд уголовное дело в отношении жительницы Евпатории, которая в январе текущего года задушила своего девятилетнего сына.

Выбросивший друга с балкона евпаториец попался правоохранителям через 11 лет. СК установил причастность евпаторийца к убийству своего знакомого в 2010 году.

Севастопольские полицейские просят усиления на время курортного сезона. Им на помощь могут приехать до 250 коллег из других регионов.

Симферопольцу грозит лишение свободы за избиение невестки. В полицию Симферополя поступило сообщение от врачей одной из больниц города о том, что к ним в медучреждение доставлена 44-летняя женщина с телесными повреждениями в виде ушибов грудной клетки, переломов ребер, черепно-мозговой травмы.

Происшествия
В Севастополе борец с коррупцией задержан на взятке

В Севастополе борец с коррупцией задержан на взятке

Сотрудника правоохранительных органов и адвоката в Севастополе обвиняют в получении взятки и взяточничестве в крупном размере, соответственно.

Власть
Глава администрации Ялты возмутилась уровнем благоустройства

Глава администрации Ялты возмутилась уровнем благоустройства

Первый визит в южнобережный Гурзуф главы администрации Ялты Янины Павленко в официальном статусе руководителя местного органа исполнительной власти с целью знакомства с проблемами поселка и встречи с его жителями вызвал у нее резко негативные впечатления.

Власть
Появилось видео военной техники на Крымском мосту

Появилось видео военной техники на Крымском мосту видео

Военная техника ВС РФ в течении последней недели активно перебрасывается в Крым из Краснодарского края.

Курортный сезон
Севастопольские полицейские просят усиления на время курортного сезона

Севастопольские полицейские просят усиления на время курортного сезона

Им на помощь могут приехать до 250 коллег из других регионов.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации