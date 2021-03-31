В Севастополе борец с коррупцией задержан на взятке

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Сотрудника правоохранительных органов и адвоката в Севастополе обвиняют в получении взятки и взяточничестве в крупном размере, соответственно.

Об этом сообщили в пресс-службе СКР по Крыму и Севастополю.

В отношении замначальника отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Севастополю и адвоката адвокатской палаты возбудили уголовные дела.

«Противоправные деяния подозреваемых были пресечены сотрудниками оперативно-розыскной части собственной безопасности УМВД России по г. Севастополю в ходе проведения комплекса мероприятий», - сообщили в пресс-службе УМВД РФ по г. Севастополю.

Следователи установили, что в конце января текущего года замначальника отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Севастополю при встрече сообщил знакомому адвокату о проведении оперативно-розыскных мероприятий в отношении председателя правления товарищества собственников недвижимости. Однако он может прекратить мероприятия за денежное вознаграждение.

Посредником в передаче взятки выступил адвокат, который в ходе неоднократных личных встреч с женщиной сообщал ей о выдвинутых требованиях. Днем 25 марта адвокат, находясь в своем автомобиле на Камышовом шоссе, получил от председателя правления семь тысяч долларов США (533 тысячи рублей) для дальнейшей передачи сотруднику правоохранительных органов.

Замначальника задержали правоохранители. С ним и адвокатом проводят неотложные следственные действия, чтобы установить обстоятельства преступления, а также круг причастных лиц.

Уголовное дело передали в производство управления по особо важным делам. Также в ходе следствия будет дана оценка и антикоррупционным профилактическим мероприятиям со стороны руководства задержанного сотрудника правоохранительных органов.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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