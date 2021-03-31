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Власть

В Крыму закончились строители

11:26 среда, 31 марта 2021
В Крыму закончились строители

фото © Новости Крыма

Крымские застройщики испытывают дефицит кадров. Республика активно развивается, все больше людей переезжает на постоянное место жительства.

Строители попросту не успевают за спросом на жилье, и вынуждены наращивать свои мощности.

Об этом на своей странице вFacebook написал председатель Комитета Государственного Совета Республики Крым по строительству, транспорту и топливно-энергетическому комплексу Леонид Бабашов.

«Если экскаватор или кран можно относительно легко купить, то профессионала-строителя нужно еще постараться найти. Кстати, во многом из-за этого, за последние 5 лет, в отрасли значительно выросли зарплаты.

По моей просьбе Ассоциация застройщиков Крыма провела анализ дефицита кадров в сфере жилищного строительства. Так по данным на 29 марта для строительства жилья в Крыму необходимо еще 1600 человек. Из них 100 человек должны иметь высшее образование, а остальные 1500 человек среднее специальное», — отметил Бабашов.

В частности, в Крыму не хватает специалистов по изготовлению строительных сеток и каркасов, сварщиков, машинистов дорожных и строительных машин. Комитет Госсовета Крыма построительству, транспорту и топливно-энергетическому комплексу проведет консультации с учебными заведениями полуострова на предмет подготовки молодых кадров.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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