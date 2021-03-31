Власть
В Крыму закончились строители
фото © Новости Крыма
Крымские застройщики испытывают дефицит кадров. Республика активно развивается, все больше людей переезжает на постоянное место жительства.
Строители попросту не успевают за спросом на жилье, и вынуждены наращивать свои мощности.
Об этом на своей странице вFacebook написал председатель Комитета Государственного Совета Республики Крым по строительству, транспорту и топливно-энергетическому комплексу Леонид Бабашов.
«Если экскаватор или кран можно относительно легко купить, то профессионала-строителя нужно еще постараться найти. Кстати, во многом из-за этого, за последние 5 лет, в отрасли значительно выросли зарплаты.
По моей просьбе Ассоциация застройщиков Крыма провела анализ дефицита кадров в сфере жилищного строительства. Так по данным на 29 марта для строительства жилья в Крыму необходимо еще 1600 человек. Из них 100 человек должны иметь высшее образование, а остальные 1500 человек среднее специальное», — отметил Бабашов.
В частности, в Крыму не хватает специалистов по изготовлению строительных сеток и каркасов, сварщиков, машинистов дорожных и строительных машин. Комитет Госсовета Крыма построительству, транспорту и топливно-энергетическому комплексу проведет консультации с учебными заведениями полуострова на предмет подготовки молодых кадров.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
«По-другому не работает»: Аксенов решил лично ездить по стройкам. Сергей Аксенов пообещал со следующей недели лично проверять объекты строительства по всем регионам Крыма.
В Крыму пообещали изъять все участки для трассы «Таврида» к октябрю. До 1 октября текущего года будет полностью завершен процесс выкупа у населения земельных участков, по которым проходит трасса «Таврида».
Крымчане завалили исками «Титановые инвестиции». Красноперекопский районный суд принял к рассмотрению 36 гражданских исков к бывшему руководителю Армянского филиала ООО «Титановые инвестиции» Андрею Акулову.
В Севастополе более чем в три раза выросли объемы строительства. Крымстат сообщает о строительной деятельности в городе Севастополе за январь-февраль 2021 года.
Появилось видео военной техники на Крымском мосту видео
Военная техника ВС РФ в течении последней недели активно перебрасывается в Крым из Краснодарского края.
В Крыму минимум на месяц продлили ковидные ограничения
Глава Крыма Сергей Аксенов внес изменения в указ о повышенной готовности, в соответствии с которыми до 1 мая продлены ограничения, касающиеся работы хостелов, развлекательных и культурных заведений.
75 случаев коронавируса выявили в Крыму за сутки
За 30 марта на территории Республики Крым подтверждено 75 новых случаев коронавирусной инфекции.
В Крыму начала проседать трасса «Таврида»
На трассе «Таврида» в районе села Приятное Свидание Бахчисарайского района просел асфальт.
28 марта
Россиян ждет бесконечный рост цен на автомобили
Автомобили в России за первые месяцы года подорожали на 2–8%, сообщил «Коммерсант». Тенденция коснулась многих марок, от Lada до Mercedes.