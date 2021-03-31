В Крыму минимум на месяц продлили ковидные ограничения

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Глава Крыма Сергей Аксенов внес изменения в указ о повышенной готовности, в соответствии с которыми до 1 мая продлены ограничения, касающиеся работы хостелов, развлекательных и культурных заведений.

Соответствующий документ опубликовали на портале правительства.

«Слова «до 1 апреля 2021 года» заменить словами «до 1 мая 2021 года», – говорится в документе.

Данные изменения внесены в три пункта – 8, 10 и 11. 8 пункт предусматривает приостановление деятельность хостелов, 10 пункт запрещает работу в выходные и праздничные дни развлекательных центров и других развлекательных заведений. В свою очередь 11 пунктом указа ограничено предоставление услуг в театрах и кинотеатрах – заполняемость зала не должна превышать 75% общего количества посадочных мест и разрешено проведение экскурсий для групп не более 10 человек.

Ранее сообщалось, что 1 марта крымские власти сняли значительную часть коронавирусных ограничений. В частности, были исключены пункты о запрете на проведение корпоративов, банкетов и других подобных мероприятий в гостиницах и иных средствах размещения. Также отменен запрет на проведение свадеб в торжественной обстановке.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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