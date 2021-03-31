Коронавирус в Крыму
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В евпаторийском санатории открыли отделение реабилитации после коронавируса
На базе санатория «Прибой» открыли стационарное отделение медицинской реабилитации взрослых пациентов с соматическими заболеваниями, перенесшими новую коронавирусную инфекцию, на 60 коек.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Республики Крым.
Как рассказал директор учреждения Николай Папенин, для рассмотрения вопроса плановой госпитализации врачебной комиссией на предмет показаний и противопоказаний, пациенту необходимо направить на электронный адрес учреждения san.priboy@mail.ru отсканированные документы, перечень которых определен приказом Минздрава РК от 24.02.2021 № 502. Направление в отделение медицинской реабилитации санатория может быть также выдано медицинской организацией по месту жительства.
Отделение принимает пациентов, не имеющих противопоказаний для направления на медицинскую реабилитацию, нуждающихся в круглосуточном медицинском наблюдении и помощи при самообслуживании, перемещении и коммуникации, а также нуждающихся в проведении реабилитационных мероприятий в интенсивном режиме (ежедневный комплекс реабилитационных мероприятий продолжительностью не менее трех часов).
По словам директора санатория, в день поступления в отделение пациент осматривается специалистами мультидисциплинарной реабилитацонной команды. Они оценивают его состояние, устанавливают реабилитационный диагноз, потенциал и назначают дополнительные обследования.
Также составляется индивидуальная программа медицинской реабилитации пациента, включающая дыхательную и лечебную гимнастику, упражнения для восстановления функции мышц, аппаратную физиотерапию — фонорез с лекарством, ингаляции с лекарственными препаратами, дыхательные тренажеры. Назначается массаж грудной клетки, который способствует восстановлению дренажной функции легких, уменьшению бронхоспазма, увеличивает подвижность грудной клетки и повышает эластичность плевральных спаек.
Вместе с тем, как отметил Николай Папенин, для преодоления депрессивных и тревожных состояний в отделении проводятся занятия с психологом в группах и индивидуально.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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