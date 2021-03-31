Уголовное дело по факту гибели студентки в Севастополе прекращено

Рассматриваемое севастопольским судом уголовное дело, возбужденное после исчезновения в море студентки, прекращено.

Об этом сообщили в Гагаринском районном суде Севастополя.

«Уголовное дело прекращено в связи с примирением сторон», – сообщил собеседник агентства.

По данным Крыминформа, подсудимый выплатил компенсацию родственникам погибшей девушки. На сайте суда в карточке дела указаны данные подсудимого, коим являлся Петр Шапиро.

Девушка пропала в конце сентября 2020 года. Она вышла со своим 44-летним спутником на морскую прогулку на катере и пропала во время купания. Следователи установили, что ее спутник проигнорировал штормовое предупреждение и позволил ей купаться на удалении от берега без средств спасения. Более того, он и сам спустился в воду, оставив судно на ходу. Катер был отнесен волной и ветром на расстояние, в результате чего студентка не смогла выплыть на берег и утонула.

Сначала СК рассматривал версию убийства, однако после того, как спутник девушки дал признательные показания в нарушении правил безопасности, ему предъявили обвинение по части 2 статьи 263 УК РФ – нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшем по неосторожности смерть человека.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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