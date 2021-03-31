Убившую девятилетнего сына крымчанку направят на принудительное лечение

Правоохранители направили в суд уголовное дело в отношении жительницы Евпатории, которая в январе текущего года задушила своего девятилетнего сына.

Как сообщила старший помощник руководителя главного следственного управления СК России по Крыму и Севастополю Ольга Постнова, обвинение требует направить женщину на принудительное лечение.

«Женщина страдает психическим заболеванием. После совершения преступления она была госпитализирована в медучреждение специализированного типа. Согласно заключению комплексной стационарной судебно-психолого-психиатрической экспертизы, проведенной в рамках следствия, у женщины как на момент инкриминируемого ей деяния, так и в настоящее время выявляется тяжелое психическое расстройство. Данное заболевание является основанием для применения в отношении подследственной мер медицинского характера в виде принудительного лечения в больнице специализированного типа с интенсивным наблюдением», – сообщила Постнова.

Она напомнила, что преступление подследственная совершила 14 января текущего года. 39-летняя женщина нанесла телесные повреждения своему девятилетнему сыну, в результате чего ребенок скончался от удушения. В настоящее время расследование дела по пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ завершено.

Как сообщила старший помощник прокурора Республики Крым Дарья Бирюк, обвинительное заключение по уголовному делу утверждено. Прокуратура направила дело в Верховный суд Крыма для применения принудительной меры медицинского характера. В ведомстве уточнили, что имеющееся у женщины психическое расстройство лишает ее способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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