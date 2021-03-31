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Происшествия

Судимая бабушка из Ялты украла золотой крестик у своей 9-месячной внучки

13:37 среда, 31 марта 2021
Ялта

Сотрудники полиции Ялты установили и задержали 34-летнюю местную жительницу, причастную к хищению золотого крестика у своей девятимесячной внучки.

Об этом сообщили в УМВД РФ по Ялте.

«Заявление о пропаже ювелирного украшения стоимостью 12 тыс рублей поступило в дежурную часть ялтинской полиции от местной жительницы. Она пояснила, что золотой крестик был на шее девятимесячного младенца, но пропал, а все попытки отыскать его самостоятельно не увенчались успехом», – рассказали правоохранители.

В полиции добавили, что направленная по адресу потерпевшей следственно-оперативная группа осмотрела место преступления, опросила жильцов квартиры и возможных свидетелей.

«Полицейским удалось составить полную картину произошедшего и по горячим следам задержать подозреваемую, которой оказалась ранее судимая бабушка младенца, некоторое время назад приходившая навестить родственников», – отметили в управлении МВД. Как выяснили стражи порядка, во время игры с внучкой подозреваемая обратила внимание на золотой крестик и незаметно сняла его с шеи ребенка и присвоила, а затем сдала в ломбард.

Под тяжестью улик злоумышленница признала вину и написала явку с повинной. Тем не менее дознавателем отдела полиции «Ливадийский» возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ, санкция которой за кражу предусматривает до двух лет лишения свободы. Судом подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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