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Власть

Суд Херсона отклонил апелляцию и оставил под арестом участника «Автоканала Севастополя»

16:13 среда, 31 марта 2021

На заседании 31 марта Херсонский апелляционный суд оставил под стражей севастопольца Евгения Куцарева – участника организации «Автоканал Севастополя», подозреваемого в посягательстве на территориальную целостность Украины.

Суд оставил апелляционную жалобу адвоката Андрея Кудрика без удовлетворения, а решение Херсонского городского суда без изменений.

Андрей Кудрик ходатайствовал о смене меры пресечения на более мягкую, а также о назначении меньшего и минимального залога в 45 тысяч 400 гривен вместо 181 тысячи 600 гривен. Свое ходатайство адвокат аргументировал наличием у подозреваемого заболеваний сердечно-сосудистой системы, находящимся на содержании несовершеннолетним ребенком, а также тем, что назначенная Херсонским городским судом сумма залога является непосильной и не соотносится с доходами Куцарева.

Сторона обвинения – Прокуратура АРК и Севастополя – возражала против удовлетворения апелляционной жалобы стороны защиты подозреваемого.

Сам подозреваемый Куцарев на заседании суда не присутствовал.

Напомним, участнику организации «Автоканал Севастополя» во время прохождения админгрницы Крыма с Херсонской областью сообщили о подозрении по статье о посягательстве на территориальную целостность Украины.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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