Стало известно, когда Демидова изберут главой Симферополя

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Депутаты должны проголосовать за кандидатуру главы администрации столицы Крыма в 10-дневный срок.

Информацию о том, что исполняющий обязанности главы администрации Симферополя после отставки Елены Проценко Валентин Демидов, накануне вышедший в финал конкурса на замещение должности мэра столицы Крыма вместе с временно безработным Михаилом Шумилиным, якобы был вызван для согласования в Москву, в городском совете Симферополя не подтвердили.

Авторы популярного крымского телеграмм-канала «ЧКХ» (более 10 тысяч подписчиков) сообщили, что Валентина Демидова должны были по принятой в Симферополе традиции утвердить на сессии горсовета в качестве нового главы администрации в тот же день после конкурса, однако его, якобы, вызвали для согласования в столицу РФ.

Эту же информацию привел и телеграмм-канал «Крымская П», написав, что с повестки горсовета сняли вопрос о голосовании за нового градоначальника после поступившего сигнала от «администраторов за Стеной, все это время молча наблюдавших за стремительным карьерным метанием Демидова из Крыма в Севастополь и обратно».

В пресс-службе Симферопольского городского совета рассказали, что на состоявшейся в понедельник сессии депутаты не должны были рассматривать вопрос о назначении нового главы администрации.

«Нет такого. Не должны были (рассмотреть вопрос о назначении нового мэра – ред.). Порядок предусматривает, что после составления протокола комиссией, в котором она обращается к Симферопольскому городскому совету о том, что нужно назначить нового главу администрации из двух предложенных победителей на конкурсе, у горсовета есть 10 дней для того, чтобы собрать сессию и назначить главу администрации», - сообщили в пресс-службе, добавив, что традиция, по которой в предыдущие разы после проведения конкурса депутаты голосовали за кандидатуру нового градоначальника в тот же день, является просто совпадением.

В пресс-службе горсовета подчеркнули, что не знают ничего о якобы имеющем место вызове Демидова в Москву после состоявшего конкурса на замещение должности главы администрации города.

Валентин Демидов работал замглавы администрации столицы Крыма с осени 2020 года. В 2015-2016 годах был министром экономического развития республики, затем подал в отставку и работал до сентября 2019 года в качестве директора департамента по территориальному развитию и взаимодействию с органами местного самоуправления правительства Севастополя.

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