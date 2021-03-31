Скандал с увольнением учительницы английского завершился в суде Севастополя

Суд не удовлетворил иск учительницы английского языка Натальи Елгиной, уволенной из севастопольской школы № 3, сообщает «Первый Севастопольский».

Наталья Елгина требовала признать незаконным приказ об увольнении, взыскать со школы заработную плату за время вынужденного прогула и компенсировать моральный вред.

Представитель прокуратуры заявил, что действия администрации школы при приеме на работу и последующем увольнении были правомерными, и предоставленные суду документы подтверждают, что работа Натальи Елгиной завершена в связи с выходом из декрета педагога, чью ставку она временно занимала по договору.

После суда Наталья Елгина заявила о том, что подала апелляционную жалобу, и рассказала «Первому Севастопольскому», что отказывается учить детей в других школах.

По ее словам, в департаменте образования ей предлагали ставку преподавателя английского в Севастопольском колледже сервиса и торговли, но она отказалась, поскольку хочет работать только в школе № 1 или № 3 либо в СевГУ или в филиале МГУ имени Ломоносова.

Напомним: о бывшей учительнице английского школы № 3 общественность узнала из социальных сетей, где она пожаловалась на низкую зарплату педагогов. При этом Наталья Елгина работала на полставки, отказавшись от классного руководства и дополнительных уроков по иностранному языку и литературе.

В тексте использованы материалы: Форпост

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