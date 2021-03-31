Симферопольцу грозит лишение свободы за избиение невестки

В полицию Симферополя поступило сообщение от врачей одной из больниц города о том, что к ним в медучреждение доставлена 44-летняя женщина с телесными повреждениями в виде ушибов грудной клетки, переломов ребер, черепно-мозговой травмы.

В пресс-службе МВД по Республике Крым сообщили, что по подозрению в избиении женщины задержан 51-летний мужчина, который является свекром пострадавшей.

В ходе дознания выяснилось, что во время распития спиртных напитков невестка повздорила с отцом своего бывшего мужа. Мужчина нанес родственнице несколько ударов ногой в живот и по голове.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, потерпевшей причинен вред здоровью средней тяжести.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью). Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет.

Ранее в Ялте задержали 34-летнюю местную жительницу, укравшую у своей 9-месячной внучки золотой крестик.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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