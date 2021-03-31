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Курортный сезон

Севастопольские полицейские просят усиления на время курортного сезона

Севастопольские полицейские просят усиления на время курортного сезона

фото © Юлия Блоцкая / ForPost

Им на помощь могут приехать до 250 коллег из других регионов.

Курортный сезон приводит к росту преступности в Севастополе, причем туристы становятся не только субъектами, но и объектами преступной деятельности, подчеркнул глава УМВД по г. Севастополю Павел Гищенко, выступая с отчетом перед депутатами заксобрания. По его словам, ситуация требует привлечения более серьезных сил из других регионов.

Подобная практика, заметил Павел Гищенко, существует и в других курортных городах, например, в Сочи, население которого сравнимо с населением Севастополя.

В Севастополе уже встречали полицейских из других регионов – в прошлом году на время курортного сезона сюда было делегировано более 70 сотрудников МВД. Однако этого, уверен Гищенко, очень мало. Особенно в ситуации резкого роста внутреннего туризма.

«В этом году мы делаем заявку на 200–250 человек», – сообщил глава УМВД.

По его словам, это сравнимо с количеством полицейских, которые приезжают на летний период в Сочи.

В тексте использованы материалы: Форпост

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