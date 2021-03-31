Российские артисты отреагировали на уголовное дело за выступление на Крымском мосту

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Певец Олег Газманов, актер Дмитрий Харатьян и певица Ольга Кормухина прокомментировали уголовное дело, заведенное в отношении них в Украине за выступление на открытии моста в Крыму.

Им инкриминируют «незаконный въезд на оккупированную территорию и выезд из нее».

«Я – гражданин Российской Федерации. Не вижу повода это комментировать», – написал актер и певец Дмитрий Харатьян.

Продюсер Димы Билана, Юлианны Карауловой и группы «Градусы» (Романа Пашкова и Руслана Тагиева), ставших фигурантами уголовного расследования, Яна Рудковская отказалась от комментариев.

«Крымский мост давно работает», – прокомментировал певец Газманов.

«Ребят, ну я ж не психиатр, я диагнозы не ставлю, тем более их не комментирую. Ну сами подумайте, смешно просто даже внимание обращать на это нормальному человеку. Ну что же раздувать из этого?! Мели, Емеля, твоя неделя, что называется», – ответила рок-певица Кормухина.

23 марта бывшая телеведущая российского Первого канала Марина Ким отреагировала на это уголовное дело в своем Телеграм-канале.

«Почему только сейчас ребята опомнились и выступили с множественными уголовными делами за концерт, посвященный открытию Крымского моста? Это же было в 2018 году! Сколько воды с тех пор утекло. А «бомбит» их до сих пор! Что ж, хорошо, когда кто-то к тебе неравнодушен. Концерт был. Крым наш», – написала она.

15 мая 2018 года российские певцы, актеры и телеведущие выступили на торжественном открытии Крымского моста.

19 марта 2021 года крымская прокуратура Украины начала уголовное производство в отношении 23 российских звезд-участников концерта на Крымском мосту, чьи личности удалось установить.

Согласно информации из Единого реестра досудебных расследований, под следствие попали: Александр Буйнов, Александр Маршал, Александр Скляр, Алена Свиридова, Валерия, Григорий Лепс, Денис Майданов, Дима Билан, Дмитрий Харатьян, Жасмин, Зара, Лариса Долина, Марина Ким, Наталья Майданова, Олег Газманов, Олег Шаумаров, Ольга Кормухина, Пелагея, Роман Пашков и Руслан Тагиев (группа «Градусы»), Стас Пьеха, Юлианна Караулова и Юлия Волкова.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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