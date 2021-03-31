Рекультивацию полигона ТКО в Судаке оценили в миллиард

Работы по рекультивации полигона твердых коммунальных отходов в Судаке обойдутся более чем в 1 млрд рублей и продлятся до декабря 2024 года.

Соответствующий лот опубликован на сайте госзакупок.

«Муниципальный контракт на выполнение работ по рекультивации объекта размещения ТКО по адресу: Республика Крым, Судак, полигон ТБО, трасса Судак – Богатовка, в районе здания МЧС, – указано в техдокументации к закупке. – Ликвидация выявленных на 1 января 2018 г. несанкционированных свалкок в границах городов в количестве 1 шт».

Датой окончания работ указано 10 декабря 2024 года.

Целью проведения работ должно стать «улучшение качества жизни населения в связи с ликвидацией несанкционированной свалки» и восстановление земель, подверженных негативному воздействию накопленного вреда окружающей среде.

Летом прошлого года было принято решение, что госпредприятие «Крымэкоресурсы» ликвидирует стихийную, так называемую Кизилташскую, свалку вблизи Судака за 22,8 млн руб.

Мусор на территорию лесничества вблизи села Краснокаменка, по словам местных жителей, начали свозить еще в конце 90-х годов. Массовое скопление твердых коммунальных отходов началось в 2006 году.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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