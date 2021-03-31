Пьяный крымчанин угнал у экс-возлюбленной машину и въехал в столб

Житель Джанкойского района угнал автомобиль своей бывшей возлюбленной и разбил его об электроопору, сообщили в пресс-службе МВД по РК.

По данным ведомства, к правоохранителям с заявлением об угоне автомобиля обратилась жительница села Победное.

Однако разбитый автомобиль нашелся на расстоянии 400 метров от дома потерпевшей.Полицейские выяснили, что машину угнал 28-летний мужчина, который раньше жил с заявительницей.

«Задержанный пояснил, что вечером у себя дома он употреблял алкоголь, но ему оказалось мало. Взяв без разрешения ключи от машины, он решил втайне от хозяйки воспользоваться ее транспортным средством, чтобы добраться до ближайшего магазина. По дороге нетрезвый водитель не справился с управлением и совершил наезд на электроопору», - говорится в сообщении.

Пройти медосвидетельствование он отказался, за что его привлекли к административной ответственности. Кроме этого, на него завели уголовное дело по статье «неправомерное завладение автомобилем».

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Симферополе автобус въехал в остановку с людьми: женщина в больнице. В Симферополе возле Главпочтамта автобус въехал в остановку с людьми, травмы получила женщина.

На пляже в Севастополе утонул экскаватор. На севастопольском пляже «Аквамарин» экскаватор, судя по всему, выполняя работы по консервации пляжа, чуть не утонул в море.

В Крыму девушка упала в реактор недостроенной атомной станции. Девушка рухнула в реактор недостроенной атомной электростанции в Щелкино.

Без внутренностей: в Крыму жестоко убили бездомных собак. Волонтеры из города Старый Крым, что на востоке полуострова, заявили о страшном убийстве четырех бездомных собак.