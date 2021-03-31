Прогноз погоды в Крыму на среду 31 марта

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в среду, 31 марта.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - туман (местами туман при видимости 200-500 метров), уровень опасности желтый. В предгорном Крыму - туман (местами туман при видимости 200-500 метров), уровень опасности желтый. В горах Крыма - туман (туман при видимости 200-500 метров), уровень опасности желтый, прочие опасности (местами гололедица), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром. Температура воздуха днем от 1 до 9, ночью от 1 до 2 градусов. Ветер северо-восточный 13 км/час, возможны порывы до 25 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 63 до 94 процентов, атмосферное давление 770 мм рт.ст.

В Ялте сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Осадки возможны только ночью. Температура воздуха днем от 5 до 11, ночью около 6 градусов. Ветер северо-восточный 8 км/час, возможны порывы до 18 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 61 до 85 процентов, атмосферное давление 768 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 3 до 10, ночью от 3 до 5 градусов. Ветер северо-восточный 13 км/час, возможны порывы до 25 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 63 до 83 процентов, атмосферное давление 770 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 3 до 9, ночью от 3 до 4 градусов. Ветер северо-восточный 15 км/час, возможны порывы до 23 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 73 до 96 процентов, атмосферное давление 770 мм рт.ст.

В Керчи сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 4 до 8, ночью около 4 градусов. Ветер северо-восточный 21 км/час, возможны порывы до 29 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 77 до 97 процентов, атмосферное давление 770 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадки возможны только ночью. Температура воздуха днем от 1 до 10, ночью от 2 до 3 градусов. Ветер северо-восточный 22 км/час, возможны порывы до 34 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 62 до 99 процентов, атмосферное давление 770 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 2 до 10, ночью от 2 до 3 градусов. Ветер северо-восточный 17 км/час, возможны порывы до 31 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 60 до 99 процентов, атмосферное давление 771 мм рт.ст.

В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадки возможны только ночью. Температура воздуха днем от 1 до 11, ночью от 1 до 3 градусов. Ветер северо-восточный 17 км/час, возможны порывы до 32 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 61 до 100 процентов, атмосферное давление 771 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Возможны осадки утром. Температура воздуха днем от 0 до 4, ночью около 0 градусов. Ветер северо-восточный 10 км/час, возможны порывы до 20 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 76 до 100 процентов, атмосферное давление 769 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Возможны осадки утром. Температура воздуха днем от 0 до 6, ночью около 0 градусов. Ветер северо-восточный 7 км/час, возможны порывы до 14 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 69 до 100 процентов, атмосферное давление 770 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 5 до 9 градусов тепла. По городам: в Алуште - 9, в Евпатории - 9, на мысе Казантип в Азовском море - 5, в Керчи - 6, в Николаевке - 9, в Севастополе - 10, в Судаке - 9, на Тарханкуте - 8, в Феодосии - 8, в Ялте - 9 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 7, в Египте - 22, на Кипре - 18, в Одессе - 5, в Сочи - 9, в Турции - 17, в Хорватии - 14 градусов выше нуля.

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