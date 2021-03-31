Проект строительства железной дороги к аэропорту Симферополь обойдется почти в 300 млн

Проект строительства железнодорожной ветки к международному аэропорту Симферополь обойдется в 286,4 млн рублей.

Соответствующая информация опубликована на сайте госзакупок.

Заказчиком работ выступает федеральное госпредприятие «Крымская железная дорога» (КЖД). Подрядчику предстоит за 250 дней с момента подписания контракта разработать проектную документацию и определить маршрут прохождения 12-километровой электрифицированной железнодорожной линии от симферопольского аэропорта к существующей инфраструктуре КЖД.

Согласно техзаданию, по новой ветке будут ходить 33 пары электричек в сутки с интервалом в 20 минут. Планируется укладка «тихих» рельсов. Предполагаемая стоимость строительства ветки составляет 7 млрд рублей.

Построить железнодорожную ветку от аэропорта Симферополь до инфраструктуры КЖД поручил президент России Владимир Путин. По словам главы Крыма Сергея Аксенова, вероятнее всего по этой железнодорожной ветке будет ходить аэроэкспресс. Этот объект включили в новую редакцию ФЦП развития полуострова.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму установили памятник доктору Лизе. Церемония открытия монумента российскому общественному деятелю Елизавете Глинке, погибшей в авиакатастрофе под Сочи в 2016 году, состоялась в Евпатории.

В Севастополе жертва домашнего насилия выбрала жизнь с мучителем. История избитой сожителем беременной женщины, что произошла не так давно в Севастополе, стала примером того, как виктимное поведение возобладает над здравым рассудком и инстинктом самосохранения.

Главгосэкспертиза согласовала проект подземного музея в «Артеке». Проект строительства и реконструкции подземного сооружения в международном детском центре «Артек» получил положительное заключение Главгосэкспертизы.

Стоимость строительства новой обводной Ялты будут считать несколько месяцев. Стоимость строительства транспортного обхода Ялты определят до конца года.