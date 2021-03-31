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Появилось видео военной техники на Крымском мосту
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Военная техника ВС РФ в течении последней недели активно перебрасывается в Крым из Краснодарского края.
На Крымском мосту очевидцы сняли на видео перемещение колонны российской военной техники. Видео опубликовал Телеграм-канал Краснодарский Край.
На кадрах ролика видна колонна самоходных артиллерийских установок, бронетранспортеров и военных грузовиков, которая двигается на территорию Крымского полуострова.
Сообщается, что видео было снято очевидцем в понедельник, 29 марта.
По данным российских СМИ, в течение последней недели военная техника ВС РФ активно перебрасывается в Крым через Крымский мост из Краснодарского края.
В тексте использованы материалы: Корреспондент
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