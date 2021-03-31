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Власть

Появилось видео военной техники на Крымском мосту

13:22 среда, 31 марта 2021
Появилось видео военной техники на Крымском мосту

фото © скрин видео

Военная техника ВС РФ в течении последней недели активно перебрасывается в Крым из Краснодарского края.

На Крымском мосту очевидцы сняли на видео перемещение колонны российской военной техники. Видео опубликовал Телеграм-канал Краснодарский Край.

На кадрах ролика видна колонна самоходных артиллерийских установок, бронетранспортеров и военных грузовиков, которая двигается на территорию Крымского полуострова.

Сообщается, что видео было снято очевидцем в понедельник, 29 марта.

По данным российских СМИ, в течение последней недели военная техника ВС РФ активно перебрасывается в Крым через Крымский мост из Краснодарского края.

В тексте использованы материалы: Корреспондент

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Появилось видео военной техники на Крымском мосту

Появилось видео военной техники на Крымском мосту видео

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