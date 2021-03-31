Пассажирские причалы побережья Ялты не могут отремонтировать уже 7 лет

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В поселки Большой Ялты со времен СССР проще всего было добираться на прогулочных пассажирских катерах, которые ходили с полной загрузкой весь курортный сезон вдоль побережья от Фороса до Судака.

После событий 2014-го года ялтинский морской торговый порт из-за международных санкций фактически заморозил свою работу. И средств на поддержание причалов и портопунктов в Большой Ялте у него просто нет.

В декабре прошлого года глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что на полуострове нуждаются в ремонте 290 причалов и пристаней. Тогда Аксенов объяснял, что очередность ремонта портовых пунктов будут определять по популярности и востребованности у населения.

Напомним, что еще в 2017 году Главгосэкспертиза России одобрила проект реконструкции 12 причалов от Фороса до Судака, относящихся к Ялтинскому морскому торговому порту.

Одно из самых популярных направлений из Ялты по морю – в Мисхор, к пляжу на берегу Мисхорского парка.

Но уже много лет прогулочные катера не осуществляют здесь швартовку и высадку пассажиров. Причина – аварийное состояние причала. Он не ремонтировался более 20 лет. А в 2019 году на нем окончательно рухнул бетонный пролет.

В конце прошлого года глава Крыма Сергей Аксенов во время визита в «Ласточкино гнездо» задался вопросом ремонта причала. Однако никаких действий до сих пор не предпринято.

Проход к причалу закрыт, только одинокие рыбаки нелегально пробираются на аварийную пристань, но на них никто особо не обращает внимания.

Еще одним из самых посещаемых мест на Южном берегу Крыма был Золотой пляж ‒ полоса берега под санаторием «Дружба» (ныне санаторий «Курпаты»). На Золотой пляж ездили отдыхать не только туристы, но и местные жители. Но катера давно перестали заходить туда по той же причине ‒ причал в аварийном состоянии.

Не менее грустная картина наблюдается с состоянием причалов в Ялтинском морском торговом порту. Прогулочные катера сейчас швартуются у причалов №8 и №9 вместе с «Кометой».

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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