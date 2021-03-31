Происшествия
Ночью в Ялте сгорел жилой дом: 11 человек спасли
Вчера вечером в службу спасения Ялты поступило сообщение о возгорании двухэтажного частного жилого дома на Нижне-Слободской улице.
«Через 10 минут к месту происшествия прибыли пожарно-спасательные подразделения. По прибытию наблюдалось возгорание двухэтажного частного домовладения и прилегающих к нему построек. Имелась угроза распространения огня на соседние домовладения», — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по РК.
Площадь пожара составила 150 квадратных метров, жертв и пострадавших нет. Причину возгорания установят эксперты.
Сообщается, что из здания эвакуировали 11 жильцов.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
На пляже в Севастополе утонул экскаватор. На севастопольском пляже «Аквамарин» экскаватор, судя по всему, выполняя работы по консервации пляжа, чуть не утонул в море.
В Крыму девушка упала в реактор недостроенной атомной станции. Девушка рухнула в реактор недостроенной атомной электростанции в Щелкино.
Без внутренностей: в Крыму жестоко убили бездомных собак. Волонтеры из города Старый Крым, что на востоке полуострова, заявили о страшном убийстве четырех бездомных собак.
В Севастополе школьница травмировалась в квест-комнате. Следователи проводят проверку сообщений средств массовой информации о получении школьницей травм при прохождении испытаний в квест-комнате.
75 случаев коронавируса выявили в Крыму за сутки
За 30 марта на территории Республики Крым подтверждено 75 новых случаев коронавирусной инфекции.
Коронавирус в Крыму
Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости
Какой сегодня праздник 31 марта фото
Сегодня, 31 марта 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Ученые оценили запасы пресной воды под Азовским морем
Ученые оценили запасы пресной воды, которые можно извлечь из-под Азовского моря для снабжения Крыма.
22 часа назад
Что будет с лошадью-людоедом из зооуголка Симферополя?
18 часов назад
Коронавирус в Крыму: последние данные
24 часа назад
Пассажирские причалы побережья Ялты не могут отремонтировать уже 7 лет фото
В поселки Большой Ялты со времен СССР проще всего было добираться на прогулочных пассажирских катерах, которые ходили с полной загрузкой весь курортный сезон вдоль побережья от Фороса до Судака.