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Происшествия

Ночью в Ялте сгорел жилой дом: 11 человек спасли

08:51 среда, 31 марта 2021
Ялта

Вчера вечером в службу спасения Ялты поступило сообщение о возгорании двухэтажного частного жилого дома на Нижне-Слободской улице.

«Через 10 минут к месту происшествия прибыли пожарно-спасательные подразделения. По прибытию наблюдалось возгорание двухэтажного частного домовладения и прилегающих к нему построек. Имелась угроза распространения огня на соседние домовладения», — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по РК.

Площадь пожара составила 150 квадратных метров, жертв и пострадавших нет. Причину возгорания установят эксперты.

Сообщается, что из здания эвакуировали 11 жильцов.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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