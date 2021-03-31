Невзирая на санкции КЖД «закупится» на 700 млн рублей

ФГУП «Крымская железная дорога» разместило на сайте госзакупок три новых тендера общей стоимостью 700,11 млн рублей.

Во всех трех случаях речь идет о проектировании новых объектов.

Первый лот включает проектирование по объекту «Строительство однопутного электрифицированного участка от международного аэропорта «Симферополь» до существующей инфраструктуры КЖД с организацией пригородного сообщения».

Начальная максимальная цена контракта - 286,47 млн рублей.

Согласно информации по второму лоту, 114,9 млн рубля запланировано на проектные работы по организация движения «городской электрички» в Севастополь и организации новых остановочных пунктов на маршрутах Севастополь-Камышовая бухта, Севастополь-Золотая балка.

На проектную документацию по реконструкции существующей железнодорожной линии Владиславовка – Крым (на участке Владиславовка – Семь Колодезей) предусмотрено более 298,7 млн рублей.

Заявки принимаются до 20 апреля.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Практически вся Ялты превратится в платную парковку. Реестр платных парковок на автомобильных дорогах общего пользования местного значения муниципального образования утвержден в Ялте.

Самую длинную улицу Симферополя в апреле дважды закроют для проезда. Улицу Киевскую будут дважды перекрывать в апреле из-за ремонта дороги.

Симферопольцы возмущены санитарным состоянием общественного транспорта. Симферопольцы разоряются на химчистке из-за загаженных автобусов.

В Севастополе хотят построить многоэтажную парковку. Правительство города утвердило проект планировки и межевания земельного участка.