Власть
Невзирая на санкции КЖД «закупится» на 700 млн рублей
ФГУП «Крымская железная дорога» разместило на сайте госзакупок три новых тендера общей стоимостью 700,11 млн рублей.
Во всех трех случаях речь идет о проектировании новых объектов.
Первый лот включает проектирование по объекту «Строительство однопутного электрифицированного участка от международного аэропорта «Симферополь» до существующей инфраструктуры КЖД с организацией пригородного сообщения».
Начальная максимальная цена контракта - 286,47 млн рублей.
Согласно информации по второму лоту, 114,9 млн рубля запланировано на проектные работы по организация движения «городской электрички» в Севастополь и организации новых остановочных пунктов на маршрутах Севастополь-Камышовая бухта, Севастополь-Золотая балка.
На проектную документацию по реконструкции существующей железнодорожной линии Владиславовка – Крым (на участке Владиславовка – Семь Колодезей) предусмотрено более 298,7 млн рублей.
Заявки принимаются до 20 апреля.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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