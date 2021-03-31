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Власть

Невзирая на санкции КЖД «закупится» на 700 млн рублей

09:28 среда, 31 марта 2021

ФГУП «Крымская железная дорога» разместило на сайте госзакупок три новых тендера общей стоимостью 700,11 млн рублей.

Во всех трех случаях речь идет о проектировании новых объектов.

Первый лот включает проектирование по объекту «Строительство однопутного электрифицированного участка от международного аэропорта «Симферополь» до существующей инфраструктуры КЖД с организацией пригородного сообщения».

Начальная максимальная цена контракта - 286,47 млн рублей.

Согласно информации по второму лоту, 114,9 млн рубля запланировано на проектные работы по организация движения «городской электрички» в Севастополь и организации новых остановочных пунктов на маршрутах Севастополь-Камышовая бухта, Севастополь-Золотая балка.

На проектную документацию по реконструкции существующей железнодорожной линии Владиславовка – Крым (на участке Владиславовка – Семь Колодезей) предусмотрено более 298,7 млн рублей.

Заявки принимаются до 20 апреля.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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