Власть
«Не волноваться»: власти России пообещали, что крымчане вот-вот будут с водой
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Жители и гости Крыма будут обеспечены водой в курортный сезон, волноваться по этому поводу не нужно.
Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в интервью Владимиру Познеру на «Первом канале».
«Вода в Крыму и Севастополе есть и будет. Возможны какие-то отдельные технические перебои, потому что идет большой объем работ по замене ветхих сетей, там сейчас 60% сетей изношены. Подводных источников мы нашли достаточное количество. Из общей потребности половину мы нашли в подземных источниках, и не просто нашли, а построили водоводы и дали в сеть. Вода в Крыму и Севастополе будет, волноваться не надо», – сказал Хуснуллин.
Ранее Хуснуллин сообщал, что в рамках программы по водоснабжению Республики Крым и Севастополя до 2024 года ежесуточный объем подаваемой воды будет увеличен до 300 тысяч кубометров.
В Крыму начали работать первые две скважины Бештерек-Зуйского водозабора. После полного запуска всех 11 скважин водозабора в Симферополь будет подаваться 22 тысячи кубометров, что позволит обеспечить водой не менее 100 тысяч жителей города.
Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил что уже в апреле специалисты начнут бурение скважин для изучения запасов пресной воды на дне Азовского моря. По его словам, эти запасы «огромны», но возможности ее добычи будут окончательно понятны только к июлю текущего года.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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