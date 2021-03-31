Власть
На керчанку завели уголовное дело за продажу черной икры
На жительницу Керчи завели уголовное дело за незаконную продажу черной икры, сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым.
В декабре прошлого года пограничники пресекли преступную деятельность по незаконному обороту ценных водных биологических ресурсов.
«В результате проведенных мероприятий установлена действующая схема и место реализации краснокнижной продукции. Проведенная ихтиологическая экспертиза показала, что представленные на изучение образцы являются черной икрой русского осетра», - говорится в сообщении.
Сейчас в отношении 53-летней керчанки возбудили уголовное дело по статье «Незаконная добыча и оборот особо ценных водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации». Проводятся следственные действия.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Хозяйку борделя в Крыму осудили на полтора года тюрьмы. Крымчанку признали виновной в организации притонов с интим-услугами.
В Крыму расследуют гибель бездомных собак. Сотрудники полиции проведут проверку по заявлению жительницы Кировского района, обнаружившей в лесу погибших собак.
В симферопольском ресторане задержали изрядно перебравшую леди. В одном из симферопольских ресторанов сотрудники Росгвардии задержали 26-летнюю девушку, устроившую дебош.
Севастопольца будут судить за половые преступления против 14 школьниц. Завершено расследование уголовного дела о преступлениях, совершенных против половой неприкосновенности школьниц и совершеннолетних жительниц Севастополя.
Появилось видео военной техники на Крымском мосту видео
Военная техника ВС РФ в течении последней недели активно перебрасывается в Крым из Краснодарского края.
В Крыму минимум на месяц продлили ковидные ограничения
Глава Крыма Сергей Аксенов внес изменения в указ о повышенной готовности, в соответствии с которыми до 1 мая продлены ограничения, касающиеся работы хостелов, развлекательных и культурных заведений.
75 случаев коронавируса выявили в Крыму за сутки
За 30 марта на территории Республики Крым подтверждено 75 новых случаев коронавирусной инфекции.
В Крыму начала проседать трасса «Таврида»
На трассе «Таврида» в районе села Приятное Свидание Бахчисарайского района просел асфальт.
28 марта
Россиян ждет бесконечный рост цен на автомобили
Автомобили в России за первые месяцы года подорожали на 2–8%, сообщил «Коммерсант». Тенденция коснулась многих марок, от Lada до Mercedes.