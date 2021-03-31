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Власть

На керчанку завели уголовное дело за продажу черной икры

10:41 среда, 31 марта 2021
Керчь

На жительницу Керчи завели уголовное дело за незаконную продажу черной икры, сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым.

В декабре прошлого года пограничники пресекли преступную деятельность по незаконному обороту ценных водных биологических ресурсов.

«В результате проведенных мероприятий установлена действующая схема и место реализации краснокнижной продукции. Проведенная ихтиологическая экспертиза показала, что представленные на изучение образцы являются черной икрой русского осетра», - говорится в сообщении.

Сейчас в отношении 53-летней керчанки возбудили уголовное дело по статье «Незаконная добыча и оборот особо ценных водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации». Проводятся следственные действия.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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