Крымчанка приговорена к 18 годам колонии за изнасилование дочери

Керченский городской суд Республики Крым признал местную жительницу виновной в изнасиловании и совершении насильственных действий сексуального характера в отношении ее несовершеннолетней дочери и приговорил к 18 годам колонии.

Об этом сообщила пресс-служба суда.

«50-летняя жительница Керчи неоднократно совершала насильственные действия сексуального характера в отношении своей несовершеннолетней дочери. Исключением не стал и день, когда она привела в дом своего 25-летнего случайного знакомого, ранее неоднократно судимого. Выпив спиртного, они вместе совершили изнасилование и продолжили совершать насильственные действия сексуального характера в отношении беспомощного ребенка», – говорится в сообщении.

В судебном заседании подсудимые свою вину не признали, указав, что потерпевшая их оговаривает по причине ревности. Суд, основываясь на доказательствах, имеющихся в материалах дела, назначил подсудимой наказание в виде 18 лет лишения свободы в колонии общего режима с ограничением свободы на два года.

Ее соучастника приговорили к 15 годам и одному месяцу лишения свободы с ограничением свободы на полтора года с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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