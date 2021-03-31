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Коронавирус в Крыму

Крымчан предупредили о «третьей волне» COVID-19

18:39 среда, 31 марта 2021
Крымчан предупредили о «третьей волне» COVID-19

фото © pixabay.com

С начала недели в Крыму наблюдается рост числа заболевших новой коронавирусной инфекцией, сообщил на брифинге заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Дмитрий Крутиков.

«Хочу напомнить, что на предыдущем заседании штаба было объявлено, что согласно данных федерального центра, возможно, будет ожидаться «третья волна» новой коронавирусной инфекции. На текущей неделе отмечается рост заболеваемости в девяти регионах Крыма. Превышение показателей отмечается в Нижнегорском, Бахчисарайском, Красноперекопском районах, Феодосии и других районах», - сказал замруководителя.

По его словам, также в трех регионах республики отмечается превышение средних республиканских показателей по заболеваемости ОРВИ более чем в 1,5 раза. Это Черноморский район, Керчь и Феодосия.

За минувшие сутки на территории республики выявлено 75 заболевших.

Всего с начала пандемии в Крыму выявили 37 633 заболевших. Выздоровели уже 35 253 человека.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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