За минувшие сутки на территории Севастополя выявлено 44 новых случая заболевания COVID-19.

Об этом сообщили в правительстве города.

Скончался один заболевший, 18 человек выписаны после выздоровления. Всего с начала пандемии диагноз COVID-19 был выявлен у 13 228 человек. С выздоровлением выписано 12 210 пациентов, 562 не смогли справиться с болезнью.

Как ранее сообщалось, за минувшие сутки в республике выявлено 75 новых случаев заражения COVID-19, 175 выписаны после выздоровления. Скончались пять пациентов с диагностированным коронавирусом. Всего с начала пандемии в Республике Крым зарегистрировано 35 633 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.

Умерли 1069 пациентов. Выздоровели 35 253 человека.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В евпаторийском санатории открыли отделение реабилитации после коронавируса. На базе санатория «Прибой» открыли стационарное отделение медицинской реабилитации взрослых пациентов с соматическими заболеваниями, перенесшими новую коронавирусную инфекцию, на 60 коек.

75 случаев коронавируса выявили в Крыму за сутки. За 30 марта на территории Республики Крым подтверждено 75 новых случаев коронавирусной инфекции.

В Крыму онкологию стали чаще выявлять у детей. В Крыму значительно увеличилось количество заболевших онкологией среди детского населения, заявил главный врач ГБУЗ РК «Республиканской детской клинической больницы» Анатолий Олейник в эфире радио «Спутник в Крыму».

Коронавирус в Севастополе: оперативная сводка. В Севастополе за прошедшие сутки подтверждено 46 новых случаев заражения COVID-19, умерших нет, сообщили в правительстве города.