Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Крыму минимум на месяц продлили ковидные ограничения ● В евпаторийском санатории открыли отделение реабилитации после коронавируса ● 75 случаев коронавируса выявили в Крыму за сутки ● Коронавирус в Севастополе: оперативная сводка ● Суд оштрафовал крымчанку на 30 тысяч рублей за продажу продуктов без маски
Коронавирус в Севастополе: оперативная сводка
За минувшие сутки на территории Севастополя выявлено 44 новых случая заболевания COVID-19.
Об этом сообщили в правительстве города.
Скончался один заболевший, 18 человек выписаны после выздоровления. Всего с начала пандемии диагноз COVID-19 был выявлен у 13 228 человек. С выздоровлением выписано 12 210 пациентов, 562 не смогли справиться с болезнью.
Как ранее сообщалось, за минувшие сутки в республике выявлено 75 новых случаев заражения COVID-19, 175 выписаны после выздоровления. Скончались пять пациентов с диагностированным коронавирусом. Всего с начала пандемии в Республике Крым зарегистрировано 35 633 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.
Умерли 1069 пациентов. Выздоровели 35 253 человека.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
В евпаторийском санатории открыли отделение реабилитации после коронавируса. На базе санатория «Прибой» открыли стационарное отделение медицинской реабилитации взрослых пациентов с соматическими заболеваниями, перенесшими новую коронавирусную инфекцию, на 60 коек.
75 случаев коронавируса выявили в Крыму за сутки. За 30 марта на территории Республики Крым подтверждено 75 новых случаев коронавирусной инфекции.
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