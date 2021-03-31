Константинов думает, что в Украине начнется водный кризис из-за Крыма

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Возобновление подачи воды в Крым с Украины невозможно по нескольким причинам. Одна из них – экологическая, заявил на заседании Госсовета спикер парламента региона Владимир Константинов.

Он напомнил, что власти Крыма неоднократно заявляли о «ненужности украинской воды».

«Пока там такой режим, мы не хотим иметь с ними ничего общего. Решение этой проблемы не предусматривает возобновления поставок воды. На это есть много разных причин, в том числе и экологическая. Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Украины заявил, что Днепр постепенно лишается притоков и превращается в зловонное болото, загрязненное пестицидами, ядохимикатами и вредными тяжелыми металлами, и если не предпринять срочных мер по восстановлению природных ресурсов, то Украина через несколько лет сама лишится собственной питьевой воды», - пояснил спикер крымского парламента.

По его словам, заявления украинской стороны о возобновлении подачи воды по Северо-Крымскому каналу после деоккупации полуострова – блеф.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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