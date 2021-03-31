Какой сегодня праздник 31 марта

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Сегодня, 31 марта 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 15 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

День Эйфелевой башни (Eiffel Tower Day)

Фото flickr.com

Ежегодно 31 марта отмечают замечательный праздник – День Эйфелевой башни. Именно 31 марта 1889 года состоялось торжественное открытие этого чудесного памятника, который гордо возвышается в столице Франции - Париже.

Строительство башни было начато 28 января 1887 года и завершено 15 марта 1889 года, а свое название она получила в честь конструктора и главного инженера строительства - Гюстава Эйфеля.

Эйфелева башня считается культурной иконой Франции и одним из самых узнаваемых сооружений в мире. Она имеет высоту 324 метра и ширину 125 метров. Вдохновением для этого послужила обсерватория Латтинга, построенная в Нью-Йорке в 1853 году.

Праздник Огня воинов

Фото asia.in.ua

Считается, что Божественная Благодать — хварна — дается не только от рождения. Огонь воина вспыхивает у каждого, кто получает хварну за заслугу добрых дел. А путь воина — это путь реальных жизненных достижений и побед.

Праздник Огня воинов — это праздник воинов и людей с хварной воина. Его отмечают только мужчины, и празднества длятся от восхода до заката. Мужчины носят шапки или шлемы (оставаться с непокрытой головой нельзя) и едят грубую пищу, как подобает воинам.

В этот день зажигаются три огня, жгутся смоляные факелы.

День резервного копирования (Всемирный день бэкапа - World Backup Day)

Резервное копирование (бэкап) — это создание копии важных данных (например, семейных фотографий, видео, документов и электронных писем) на носителе (жестком диске, флеш-карте, CD-диске и других носителях), предназначенном для восстановления данных в случае их повреждения или потери на основном носителе.

Также сегодня, 31 марта, отмечают такие праздники:

- День геноцида азербайджанцев

- Кирилл - Дери полоз

- Праздник разноцветных глаз

- Бубуйный день

- Международный день видимости трансгендеров (International Transgender Day of Visibility)

- День апельсинов и лимонов (National Oranges and Lemons Day) в США

- День матери в Гибралтаре

- День моллюсков в ракушке (National Clam on the Half Shell Day) в США

- День матери (Mothering Sunday) в Великобритании, Ирландии

- День свободы на Мальте

- День рождения короля Нанклао в Таиланде

- День Цезаря Чавеса в США

- День работников химической промышленности Туркменистана

- День культуры и традиций в Микронезии

Сегодня именины празднуют: Даниил, Трофим, Кирилл, Анин, Гвидон, Евкарпий, Корнелия.

Что происходило 31 марта в прошлые годы

1284 - Епископом Эли основывается Питергаус, старейший и самый маленький колледж Кембриджского университета.

1717 - в России Петром I создается Тайная канцелярия для расследования особо важных государственных преступлений.

1770 - Английский мореплаватель Джеймс Кук, обследовав Новую Зеландию и выяснив, что онаостров, покидает ее и берет курс на западна Австралию.

1831 - Квебек и Монреаль получают статус городов.

1856 - Евреям запрещается служить в русском флоте.

1889 - Официальное открытие Эйфелевой башни. Конструктор башни Гюстав Эйфель поставил на вершине башни французский флаг. Взбираться наверх тогда приходилось по ступенькам.

1900 - Во Франции принят закон, ограничивающий рабочий день женщин и детей 11 часами.

1917 - США покупают у Дании Виргинские острова за $25 млн..

1917 - В Киеве открыта первая украинская гимназия.

1923 - В Нью-Йорке прошел первый танцевальный марафон. Победительницей стала Алма Каммингс, продержавшаяся на ногах 27 часов.

1923 - Муссолини ограничивает рабочий день в Италии 8 часов.

1936 - В Мюнхене гитлеровцы открывают «Выставку дегенеративного искусства» (сюрреализм, импрессионизм, абстракционизм и т.д.).

1973 - в хит-параде журнала «Billboard» впервые появился альбом группы Pink Floyd «The Dark Side of the Moon» и оставался в сотне лучших течение следующих 14 лет.

1991 - На референдуме в Грузии 90% населения голосует за независимость.

1993 - во время съемок эпизода фильма «Ворон» случайно погиб американский актер Брэндон Брюс Ли, сын Брюса Ли.

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 31 марта. Какие праздники будут завтра?

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