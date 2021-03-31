Происшествия
Хозяйку борделя в Крыму осудили на полтора года тюрьмы
Крымчанку признали виновной в организации притонов с интим-услугами.
Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.
«Ленинский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении местной жительницы. Судом она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 241 УК РФ (организация занятия проституцией)», - рассказали в ведомстве.
Как сообщалось ранее, подсудимая в мае прошлого года наняла «на работу» девушек для оказания ими платных интимных услуг, предоставляла им заказы, контролировала их деятельность, вела денежный расчет. Она привлекла в незаконную деятельность двоих знакомых, установила им соответствующую оплату, полученную от клиентов, которых искала в интернете. В июне 2020 года деятельность борделя раскрыли правоохранители.
Свою вину женщина признала полностью. Суд приговорил ее к 1 году 6 месяцам лишения свободы. Наказание назначено условно с испытательным сроком на 2 года. Приговор в законную силу пока не вступил.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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