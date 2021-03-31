Глава администрации Ялты возмутилась уровнем благоустройства

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Первый визит в южнобережный Гурзуф главы администрации Ялты Янины Павленко в официальном статусе руководителя местного органа исполнительной власти с целью знакомства с проблемами поселка и встречи с его жителями вызвал у нее резко негативные впечатления.

Об этом она заявила в ходе общения с местным населением после посещения одного из районов этого населенного пункта.

«За час прогулки по Гурзуфу вместе с местными жителями я не то что не вдохновилась, а просто обалдела от отсутствия элементарных дорог и проходов, которые должны бы быть обеспечены для граждан. Я просто в недоумении», – заявила она.

На своей странице в социальных сетях Павленко пояснила причины возмущения более подробно: «Целый ворох нерешенных проблем, которые копились десятилетиями! За час прогулки с жителями увидела замусоренные территории, отсутствие нормальных дорог, лестниц, детских и спортивных площадок, а также контейнерных, нормального благоустройства. А еще есть аварийные здания, которые могут рухнуть в любой момент. Одно из них, на улице имени 9 Мая, однозначно нужно снести – оно несет угрозу жизни и здоровью людей».

При этом глава администрации определила приоритетные направления работы городской администрации по Гурзуфу. «Саму улицу имени 9 Мая, как и улицу Строителей, уже в этом году отремонтируем. Отдельное поручение дала по земельным участкам. Прогуливаясь с жителями, сверяли данные с кадастровой картой. Некоторые муниципальные земли заняты незаконно – минимум по семи участкам проведем проверку. А еще проверим строящиеся объекты, на которые также мне жаловались люди», - пообещала Павленко и сравнила жителей Гурзуфа с «сиротами».

Одной из наиболее актуальных проблем для населения поселка, подчеркнула она, остается проход через парки местных здравниц и в первую очередь санатория «Гурзуфский», который находится в ведении администрации президента.

Пришедший на встречу с местными жителями вместо приглашенного главой администрации руководителя этой здравницы Сергея Донича его заместитель Владислав Степанов сообщил: «Бесплатный свободный проход в парк мы обеспечиваем – любой желающий может пройти через северные ворота и прогуляться по парку. Но с другой стороны мы хотим, чтобы были выполнены те нормативные акты, которые нас ограничивают. Мы прошли категоризацию, у нас режимный объект. И второе – это особо охраняемая природная территория».

Местным жителям она предложила сформировать новый состав Совета территории и пообещала приглашать его представителей на оперативно-хозяйственные совещания в администрации Ялты с целью оперативного информирования руководства города о насущных проблемах поселка и ускорения их устранения. «Наладим коммуникацию – наведем порядок! Этот уголок Ялты должен и будет, как во все времена, только восхищать», – выразила уверенность глава администрации.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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