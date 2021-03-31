75 случаев коронавируса выявили в Крыму за сутки

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За 30 марта на территории Республики Крым подтверждено 75 новых случаев коронавирусной инфекции.

Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

«За 30 марта на территории Республики Крым зарегистрировано 75 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 9 случаев с бессимптомным течением заболевания. Из общего количества заболевших 61 случай выявлен при обращении за медицинской помощью, 14 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 2913 человек.

Количество выздоровевших за сутки составляет 175 человек, выздоровевших за весь период – 35 253 человека», — сообщил Сергей Аксенов

В тексте использованы материалы: Форпост

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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