Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Коронавирус в Севастополе: оперативная сводка ● Суд оштрафовал крымчанку на 30 тысяч рублей за продажу продуктов без маски ● Коронавирус в Крыму: последние данные ● В Севастополе значительно выросла заболеваемость COVID-19 ● Рост продолжается: 73 случая коронавируса выявили в Крыму за сутки
75 случаев коронавируса выявили в Крыму за сутки
фото © www.inform.kz
За 30 марта на территории Республики Крым подтверждено 75 новых случаев коронавирусной инфекции.
Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.
«За 30 марта на территории Республики Крым зарегистрировано 75 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 9 случаев с бессимптомным течением заболевания. Из общего количества заболевших 61 случай выявлен при обращении за медицинской помощью, 14 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям.
За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 2913 человек.
Количество выздоровевших за сутки составляет 175 человек, выздоровевших за весь период – 35 253 человека», — сообщил Сергей Аксенов
В тексте использованы материалы: Форпост
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
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В Севастополе значительно выросла заболеваемость COVID-19. Уровень заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в Севастополе за прошедшую неделю вырос на 16%.
Эпидемия половой инфекции напугала крымчан. В крымском сегменте социальных сетей начали появляться преисполненные беспокойства сообщения от жителей полуострова.
75 случаев коронавируса выявили в Крыму за сутки
За 30 марта на территории Республики Крым подтверждено 75 новых случаев коронавирусной инфекции.
Коронавирус в Крыму
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