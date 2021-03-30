Происшествия
Житель Орловской области России обманул севастопольцев на 200 тысяч рублей
В Орловской области задержали 30-летнего ранее судимого афериста, который обманным путем получил от севастопольцев 200 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД по Севастополю.
По данным ведомства, житель области размещал в интернете объявления о продаже строительных материалов по низким ценам.
«Позвонивших клиентов мужчина убеждал перечислить ему от 20 до 60 тысяч рублей в качестве предоплаты за товар, затем звонил в настоящую фирму по продаже плит и делал заказ к адресу своих жертв, обещая оплату по факту доставки.
Прибывший автомобиль со строительными материалами не вызывал подозрений у потерпевших, и они перечисляли деньги злоумышленнику.
«Клиент понимал, что стал жертвой обмана, когда собирался получить доставленный товар у водителя, но оказывалось, что он не оплачен», - говорится в сообщении.
Сейчас правоохранители установили причастность задержанного к шести подобным эпизодам.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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