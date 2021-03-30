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Власть

Вице-премьер Крыма Кабанов пообещал заплатить штраф за отказ надеть маску в самолете

07:35 вторник, 30 марта 2021
Вице-премьер Крыма Кабанов пообещал заплатить штраф за отказ надеть маску в самолете

фото © пресс-служба Правительства Крыма

Вице-премьер правительства Крыма Евгений Кабанов пообещал заплатить штраф за отказ надеть маску в самолете авиакомпании «Аэрофлот».

«Был составлен административный протокол. Конечно, неукоснительно выполню требование о штрафе», – цитирует Кабанова российский «Интерфакс».

О скандале с Кабановым в самолете «Аэрофлота» стало известно в конце февраля – крымский активист Алексей Талипов выложил у себя в Facebook копию письма от авиаперевозчика, которое было адресовано постпреду президента России Владимиру Устинову.

В нем утверждалось, что Кабанов, который летел в бизнес-классе рейсом Москва-Симферополь, неоднократно игнорировал требования бортпроводников надеть маску. Его передали силовикам после приземления самолета. Выходя из салона, Кабанов якобы нецензурно выражался. Официального подтверждения подлинности письма не было.

В прошлом году вице-премьер Крыма нарушил противоэпидемиологические правила, гуляя в горах и купаясь в море, когда крымчанам было запрещено выходить из дома из-за пандемии коронавируса. В итоге Евгений Кабанов извинился за это и пообещал заплатить штраф за нарушение.

Позже он заявлял, что «не считает коронавирус угрозой для себя», но для соблюдения мер предосторожности «на всех публичных мероприятиях находится в маске». Однако впоследствии Кабанова неоднократно можно было видеть на заседаниях в правительстве Крыма с приспущенной маской или вообще без нее.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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