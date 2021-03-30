Вице-премьер Крыма Кабанов хочет, чтобы его выбрали в Госдуму

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Заместитель Председателя Совета министров Республики Крым Евгений Кабанов планирует выдвигаться на выборы в Госдуму по 21 округу (западный Крым – Евпатория, Черноморский район).

Сегодня он подал документы на участие в предварительном голосовании партии «Единая Россия».

«За почти два с половиной года работы в органах исполнительной власти я получил бесценный опыт в области курируемой своей сферы (строительства, транспорта) и принял для себя решение, что те знания, которые я получил, я могу для Крыма приумножить, выйдя на федеральный уровень», — сказал сегодня журналистам Евгений Кабанов.

Кабанов добавил, что в случае избрания депутатом, он сможет сделать для Крыма на порядок больше, чем делает сейчас в рамках своих должностных полномочий.

«Буду надеяться на поддержку крымчанами моей кандидатуры», — подытожил Евгений Кабанов.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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