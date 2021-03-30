В Ялте утвердили перечень пунктов проката маломерных судов в регионе

Полтора десятка пунктов проката маломерных судов будут действовать на территории Ялтинского региона.

Места их размещения утверждены постановлением главы администрации города Янины Павленко.

«По три пункта проката будут располагаться на пляжах собственно в Ялте и Симеизе, по два – в Кореизе, Гурзуфе и Ливадии, а еще по одному – в Алупке, Форосе и Отрадном», – отметил начальник отдела по курортам и туризму местной администрации Дмитрий Сараев.

Он уточнил, что, в частности, непосредственно в Ялте услугами проката маломерных судов можно будет воспользоваться на пляжах «Солнечный-2», «Массандровский» и «Ялта-Интурист».

В постановлении также отмечается, что оно принято «в целях обеспечения безопасных и комфортных условий для массового отдыха людей на водных объектах и организации обустройства мест массового отдыха населения на территории муниципального образования».

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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