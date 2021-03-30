Происшествия
В симферопольском ресторане задержали изрядно перебравшую леди
В одном из симферопольских ресторанов сотрудники Росгвардии задержали 26-летнюю девушку, устроившую дебош.
«Находясь в помещении заведения в состоянии алкогольного опьянения, гражданка выражалась нецензурной бранью, не реагируя на замечания работников заведения», — рассказали в пресс-службе Главного управления Росгвардии по РК и Севастополю.
Задержанную передали в районное отделение полиции для дальнейшего разбирательства.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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Симферопольский зооуголок закрыли на неопределенный срок. Симферопольский зооуголок закрыт на неопределенный срок из-за инцидента с лошадью.
Суд оштрафовал крымчанку на 30 тысяч рублей за продажу продуктов без маски. Индивидуального предпринимателя из Красноперекопска оштрафовали на 30 тысяч рублей за обслуживание покупателей в магазине без маски.
В Крыму наказали участника одиночного пикета. 30-ти летнего жителя Кировского района признали виновным в совершении административного правонарушения, связанного с невыполнением правил поведения при ЧС.
Вице-премьер Крыма Кабанов хочет, чтобы его выбрали в Госдуму
Заместитель Председателя Совета министров Республики Крым Евгений Кабанов планирует выдвигаться на выборы в Госдуму по 21 округу (западный Крым – Евпатория, Черноморский район).
Канада и Австралия ввели санкции из-за Крымского моста
Канада и Австралия ввели санкции против двух физлиц и нескольких компаний, которые строили или обслуживают Крымский мост.
Практически вся Ялты превратится в платную парковку
Реестр платных парковок на автомобильных дорогах общего пользования местного значения муниципального образования утвержден в Ялте.
В Крыму начала проседать трасса «Таврида»
На трассе «Таврида» в районе села Приятное Свидание Бахчисарайского района просел асфальт.
28 марта
Коронавирус в Крыму: последние данные
За минувшие сутки в Крыму подтверждены 69 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, в том числе три - с бессимптомным течением заболевания.