В симферопольском ресторане задержали изрядно перебравшую леди

В одном из симферопольских ресторанов сотрудники Росгвардии задержали 26-летнюю девушку, устроившую дебош.

«Находясь в помещении заведения в состоянии алкогольного опьянения, гражданка выражалась нецензурной бранью, не реагируя на замечания работников заведения», — рассказали в пресс-службе Главного управления Росгвардии по РК и Севастополю.

Задержанную передали в районное отделение полиции для дальнейшего разбирательства.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Алуште силовики пришли в мечеть «Юкъары Джами». Во вторник, 30 марта, в мечеть «Юкъары Джами» в Алуште пришли сотрудники крымского муфтията, ФСБ, ЦПЭ и прокуратуры.

Симферопольский зооуголок закрыли на неопределенный срок. Симферопольский зооуголок закрыт на неопределенный срок из-за инцидента с лошадью.

Суд оштрафовал крымчанку на 30 тысяч рублей за продажу продуктов без маски. Индивидуального предпринимателя из Красноперекопска оштрафовали на 30 тысяч рублей за обслуживание покупателей в магазине без маски.

В Крыму наказали участника одиночного пикета. 30-ти летнего жителя Кировского района признали виновным в совершении административного правонарушения, связанного с невыполнением правил поведения при ЧС.