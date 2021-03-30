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Происшествия

В симферопольском ресторане задержали изрядно перебравшую леди

В одном из симферопольских ресторанов сотрудники Росгвардии задержали 26-летнюю девушку, устроившую дебош.

«Находясь в помещении заведения в состоянии алкогольного опьянения, гражданка выражалась нецензурной бранью, не реагируя на замечания работников заведения», — рассказали в пресс-службе Главного управления Росгвардии по РК и Севастополю.

Задержанную передали в районное отделение полиции для дальнейшего разбирательства.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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